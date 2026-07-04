مباشر كأس العالم - فرنسا (0)-(0) باراجواي.. الأول يضيع
السبت، 04 يوليه 2026 - 23:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فرنسا ضد باراجواي بكأس العالم.
ويلعب منتخب فرنسا ضد باراجواي ضمن دور الـ32 من كأس العالم.
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