مباشر كأس العالم - فرنسا (0)-(0) باراجواي.. الأول يضيع

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فرنسا ضد باراجواي بكأس العالم.

ويلعب منتخب فرنسا ضد باراجواي ضمن دور الـ32 من كأس العالم.

لمتابعة مباراة فرنسا ضد باراجواي دقيقة بدقيقة من هنا.