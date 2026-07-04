راشفورد: أغلقت ملف الانتقالات للتركيز على حلم كأس العالم

السبت، 04 يوليه 2026 - 16:21

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

شدد ماركوس راشفورد جناح منتخب إنجلترا على أنه أوقف التفكير في مستقبله مع الأندية حتى نهاية مشوار منتخب بلاده في كأس العالم 2026، مشددًا على أن تركيزه بالكامل ينصب على مواجهة المكسيك في دور الـ16.

وقال راشفورد في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "أعيش اللحظة. كنت واضحًا مع الجميع قبل كأس العالم، أردت حسم مستقبلي قبل البطولة، وإذا لم يحدث ذلك فلن أتحدث عنه إلا بعد انتهائها."

وأضاف: "أريد أن أكون حاضرًا ذهنيًا بالكامل في هذه اللحظة. نحن نقاتل من أجل تحقيق شيء مميز للغاية، ولا أملك الطاقة للتفكير في أي شيء آخر."

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وكان راشفورد يأمل في الاستمرار مع برشلونة بعد فترة قضاها مع الفريق وشعوره بالراحة تحت قيادة هانز فليك، إلا أن الصفقة تعثرت مع مرور الوقت بسبب المطالب المالية لمانشستر يونايتد، لينتقل مواطنه أنتوني جوردون إلى النادي الكتالوني بدلًا منه.

وارتبط اسم راشفورد بعدة أندية خلال الفترة الماضية، أبرزها بايرن ميونيخ، وتوتنام، ونيوكاسل، وأستون فيلا، كما طُرح خيار استمراره مع مانشستر يونايتد تحت قيادة مايكل كاريك، لكن دون حسم حتى الآن.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة المكسيك في دور الـ16 من كأس العالم على ملعب أزتيكا، في مباراة يتوقع أن تكون صعبة بسبب عاملي الأرض والارتفاع الكبير عن سطح البحر.

واختتم راشفورد: "نريد أن نستمتع بكل ما يحيط بهذه المباراة. الملعب رائع والجماهير ستكون متحمسة من الجانبين. آمل أن تكون مباراة كبيرة وأن نخرج منها فائزين."

وقضى راشفورد الموسم الماضي معارا إلى برشلونة من صفوف مانشستر يونايتد مع أحقية الشراء، ولكن برشلونة لم يفعل ذلك البند.

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