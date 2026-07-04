كأس العالم - مؤتمر دوي: صفة المرشح لا تضغط علينا.. والجدية مفتاح الفوز أمام باراجواي

وضح ديزيري دوي جناح منتخب فرنسا، أن تصنيف الديوك كأبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم لا يفرض أي ضغوط إضافية على اللاعبين.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة باراجواي في دور الـ16 من كأس العالم صباح غدا الأحد.

وقال دوي في المؤتمر الصحفي: "لا نشعر حقا بأي ضغط بسبب كوننا المرشحين للفوز باللقب، نحن نركز على أنفسنا فقط، كنا مرشحين قبل البطولة، وسنكون كذلك غدا أمام باراجواي، لكن صفة المرشح لا تكسب المباريات".

وواصل "علينا أن نجمع كل شيء معا من أجل الفوز، يجب أن نكون في غاية الجدية، دفاعيا نحن أقوياء جدا، ولدينا لاعبو وسط ممتازون، وأفضل مهاجمين في العالم".

وأردف "المدرب كون قائمة من 26 لاعبا، وكل لاعب لديه دور، أنا جاهز، وكلما حصلت على الفرصة أقدم 100% من جهدي".

وكشف "سنحتاج إلى الصبر والشدة في مواجهة منتخب صعب مثل باراجواي، فهم فريق جيد، شاهدنا لقطات من مباراتهم أمام ألمانيا، ولديهم لاعبون أصحاب جودة".

وأتم "سيكونون أقوياء دفاعيا، وحصلوا على عدد كبير من البطاقات الصفراء، يجب أن نكون مستعدين ونرفع مستوانا".

وتأهل منتخب فرنسا إلى دور الـ16 بعدما تخطى عقبة السويد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، فيما تأهل منتخب باراجواي بعدما حقق مفاجأة وانتصر أمام ألمانيا بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في المباراة.

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