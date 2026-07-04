كأس العالم - مؤتمر ديشامب: لست راضيا عما قدمناه حتى الآن

كشف ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، أن تركيزه الكامل ينصب على مباراة باراجواي، مشددا على أن فريقه ما زال يمتلك حلولا فنية يمكن تطويرها رغم النتائج الإيجابية.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة باراجواي في دور الـ16 من كأس العالم صباح غدا الأحد.

وقال ديشامب في المؤتمر الصحفي: "لا أملك مشاكل، أفكر فقط في المباراة وما يمكن أن نقدمه، بدأنا المباراة ببطء ضد السويد، ورغم أننا استقبلنا هدفين فقط، إلا أننا منحنا المنافس فرصا".

وواصل "الأمر يتوقف على مدة استحواذ الخصم على الكرة، لست راضيا عما قدمناه حتى الآن، نتحدث عن الهجوم لأننا نسجل أهدافا، لكن بين خط الدفاع والهجوم يوجد خط الوسط".

وأردف "سواء كان أوريلين تشواميني أو أدريان رابيو، عليهم توفير التوازن والضغط، لا يمكن فصل الخطوط، الأمر أشبه بلغز، تحتاج إلى روابط بين الأجزاء".

وكشف "أستمتع بما أقدمه منذ 14 عاما، وأعلم أن الفضل يعود للاعبين، إلى جانب جودة كرة القدم، هناك الجانب الإنساني، إنها مغامرة إنسانية أيضا، الأولوية الأولى للاعبين، وهم يتمتعون بعقلية جيدة".

وأتم "الجميع يركز على الأهداف، أتبادل معهم الآراء كثيرا، جماعيا وفرديا، ولا أحتاج إلى تدخلات كثيرة في هذا الجانب".

وتأهل منتخب فرنسا إلى دور الـ16 بعدما تخطى عقبة السويد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، فيما تأهل منتخب باراجواي بعدما حقق مفاجأة وانتصر أمام ألمانيا بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في المباراة.

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