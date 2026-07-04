كأس العالم - باريديس: سنستعد لـ مصر بأفضل طريقة ممكنة

شدد لياندرو باريديس لاعب منتخب الأرجنتين على صعوبة مواجهة مصر.

لياندرو باريديس النادي : بوكا جونيورز الأرجنتين مصر

وفازت الأرجنتين على كاب فيردي بثلاثة أهداف مقابل هدفين بدور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وقال باريديس للصحفيين عقب المباراة: "كنا نعلم أننا سنواجه منتخبا قادرا على فرض الضغط علينا وإرباكنا في بعض فترات المباراة".

وواصل "منتخب كاب فيردي قدم دور مجموعات رائعا وأثبت أنه فريق منظم وقوي، لذلك لم تكن المباراة سهلى على الإطلاق".

وتابع "نلعب في أعلى مستوى لكرة القدم العالمية وجميع المنتخبات الموجودة هنا قوية بدنيا وفنيا ولا توجد أي مباريات سهلة في كأس العالم".

وأتم "اعتبارا من الغد، سيبدأ الاستعداد لمواجهة مصر بأفضل طريقة ممكنة، لأنها ستكون في مواجهة في غاية الصعوبة وتتطلب تركيزلا كاملا من الجميع".

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع مصر في دور الـ 16 يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو الجاري.

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