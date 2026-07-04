كاف يفتح باب الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2028 و2032 و2036

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) فتح باب الترشح لاستضافة بطولات كأس أمم إفريقيا في نسخ 2028 و2032 و2036.

وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا منافسات النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا 2027.

وأشار الاتحاد الإفريقي إلى أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2027، التي تحمل شعار "باموجا"، ستقام بتنظيم مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027.

وأوضح كاف أنه سيعمل على تنظيم بطولة للمنتخبات الوطنية الأولى للرجال كل عام، باستثناء السنوات التي تُقام فيها نهائيات كأس العالم.

كما كشف الاتحاد الإفريقي أنه أعد الإطار التنظيمي الخاص بملفات استضافة نسخ 2028 و2032 و2036 بالتعاون مع مستشارين فنيين وماليين وقانونيين مستقلين، بهدف ضمان عملية تقييم واختيار للدول المستضيفة تتسم بالشفافية والمصداقية والنزاهة، وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

واختتم كاف في بيان عبر موقعه الرسمي بالتأكيد على أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة المزيد من التفاصيل المتعلقة بمسابقات المنتخبات الوطنية التابعة للاتحاد الإفريقي.

واستضاف المغرب منافسات النسخة الماضية من كأس أمم إفريقيا.