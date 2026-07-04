كأس العالم - بوبوفيتش يكشف سبب إشراك ريان وتسديد لاعب شاب لركلة الترجيح ضد مصر

أوضح توني بوبوفيتش المدير الفني لـ منتخب أستراليا سبب إشراك ماثيو ريان قبل ركلات الترجيح وتسديد لاعب بعمر 18 عاما لركلة خلال الخسارة من مصر في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب مصر على أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1 وحجز بطاقة التأهل لدور الـ 16.

وقال بوبوفيتش خلال المؤتمر الصحفي: "الأمر صعب. أعتقد أننا أثبتنا للعالم أن كرة القدم الأسترالية قوية. إنهم مجموعة رائعة من اللاعبين. أشعر بحزن شديد من أجلهم لأننا لم نتمكن من مواصلة المشوار".

وكشف سبب مشاركة ماثيو ريان كبديل، قائلا: "أعتقد أننا اتخذنا القرار أثناء المباراة، لكنه كان خيارا مطروحا. قبل نهاية اللقاء لم نفقد أي لاعب بسبب الإصابات وتبقى لنا تغييرا".

وأضاف "ومع خبرة ريان بالنظر لسجله في التصدي لركلات الجزاء، فإن باتريك بيتش بالنسبة له حارس جديد سواء مع المنتخب أو الأندية".

وتابع "اعتقدنا أن خبرة ريان ربما تحدث الفارق لكن النهاية لم تكن في صالحنا، ليس بسبب سوء تقدير منه أو افتقاره للمهارة. سدد لاعبو مصر ركلاتهم بشكل جيد للغاية".

ولم يتصد ريان لأي ركلة من الـ 4 التي سُددت على مرماه. (طالع التفاصيل)

وردا على تسديد لوكاس هارينجتون صاحب الـ 18 عاما ركلة الترجيح التي ضاعت قال: "من السهل الحديث بعد فوات الآوان، الحديث كان سيختلف لو سجل. حينها كنتم ستقولون يا له من أكر رائع أن يتقدم لاعبا بعمر 18 عاما ويسجل ركلته الترجيحية".

وكشف "شارك في آخر مباراتين بعمر 18 عاما، وإذا لم أثق به لم أكن لأشراكه، ضد باراجواي شتت من على خط المرمى، فما الفرق مع ركلة الترجيح؟".

اللاعب البالغ 24 عاما انبرى للركلة الرابعة وسدد كرة ارتطمت بالعارضة.

وأكمل عن مستقبله "لطالما قلت إنها مجموعة رائعة. لقد أظهرت الليلة مدى جودتها".

وواصل "في هذه اللحظة، من الصعب تقبل ما حدث، لكنني واثق أن كل أسترالي يشعر بالفخر بهذه المجموعة وبما قدمناه طوال البطولة، وكذلك الليلة".

وأتم "الجهد الذي بذلوه... أنا متأكد أن عائلاتهم وأصدقاءهم وكل أسترالي تابعهم من الوطن سيكونون فخورين بهم للغاية".

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