كأس العالم - لماذا عُرضت لقطات مبابي للاعبي مصر قبل ركلات الترجيح ضد أستراليا

السبت، 04 يوليه 2026 - 00:54

كتب : FilGoal

ركلة محمد صلاح أمام أستراليا

عرض محمود سليم محلل أداء منتخب مصر لقطات لـ كيليان مبابي لاعب ريال مدريد للاعبي منتخب قبل تسديد ركلات الترجيح ضد أستراليا.

وانتصر منتخب مصر على أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي متأهلا لدور الـ 16.

وسجل لاعبو منتخب مصر الركلات الترجيحية الـ 4 بنجاح في شباك ماثيو ريان حارس أستراليا.

وشارك ريان حارس أستراليا المخضرم في الدقيقة 119 بدلا من باتريك بيتش الذي تألق أمام فرص مصر طيلة اللقاء.

لماذا لقطات مبابي؟

خلال الاستعداد لركلات الترجيح عرض محمود سليم محلل أداء منتخب مصر لقطات نجم ريال مدريد أثناء تسجيل ركلات الترجيح في شباك ريان.

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ريان صاحب الـ 34 شارك الموسم المنقضي مع ليفانتي الإسباني.

وخلال الدورين الأول والثاني، سجل مبابي هدفا من ركلة جزاء في الدور الأول في مباراة انتهت بالفوز 4-1 ثم في الفوز 2-0 في الدور الثاني.

يذكر أن أحمد حسن "كوكا" سجل هدفا في شباك رين في موسم 2024-25 من ركلة جزاء في فوز لو هافر على لانس.

وخلال مسيرته تصدى ريان لـ 12 ركلة جزاء مقابل استقبال 57 هدفا من علامة الجزاء، لكنه لم ينجح اليوم أمام مصر.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة كاب فيردي ضد الأرجنتين التي ستبدأ بعد قليل.

وستقام مباراة دور الـ 16 يوم الثلاثاء المقبل في الساعة السابعة مساءً.

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