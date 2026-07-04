انتهت في كأس العالم - الأرجنتين (3)-(2) كاب فيردي.. التانجو يواجه الفراعنة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي بكأس العالم.

ويلعب منتخب الأرجنتين ضد كاب فيردي ضمن دور الـ32 من كاس العالم.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي ضمن دور الـ16 بعد فوزه على أستراليا بركلات الترجيح.

لمتابعة مباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق 111 جووول روميرو يسجل برأسية الهدف الثالث لمنتخب الأرجنتين

ق104 جوووول أبيل كابرال يسجل الهدف الثاني لمنتخب كاب فيردي

ق 92: جوول الأرجنتين تتقدم بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق ليساندرو مارتينيز

بداية الشوط الإضافي

ق59 جوول التعادل: تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من ريان مينديز أنهاها ديروي دوارتي في الزاوية اليمنى.

الشوط الثاني

ق29 جووول الأول: تمريرة خلف المدافعين من ليساندرو مارتينيز نحو زميله ليونيل ميسي الأخير سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

انطلاق المباراة

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