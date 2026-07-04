انتهت في كأس العالم - الأرجنتين (3)-(2) كاب فيردي.. التانجو يواجه الفراعنة

السبت، 04 يوليه 2026 - 00:58

كتب : FilGoal

ميسي - الأرجنتين ضد كاب فيردي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي بكأس العالم.

ويلعب منتخب الأرجنتين ضد كاب فيردي ضمن دور الـ32 من كاس العالم.

وينتظر منتخب مصر الفائز من مباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي ضمن دور الـ16 بعد فوزه على أستراليا بركلات الترجيح.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - لماذا عُرضت لقطات مبابي للاعبي مصر قبل ركلات الترجيح ضد أستراليا كأس العالم - هيثم حسن: الجماهير أساس الإنجاز.. وسنستعد لأي منافس كأس العالم - تعرف على العائدين إلى حسابات مصر في دور الـ16 كأس العالم - صلاح عن ركلته ضد أستراليا "قلت إن كانت لحظتي الأخيرة في كأس العالم سأسددها مثل بانينكا"

لمتابعة مباراة الأرجنتين ضد كاب فيردي دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق 111 جووول روميرو يسجل برأسية الهدف الثالث لمنتخب الأرجنتين

ق104 جوووول أبيل كابرال يسجل الهدف الثاني لمنتخب كاب فيردي

ق 92: جوول الأرجنتين تتقدم بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق ليساندرو مارتينيز

بداية الشوط الإضافي

ق59 جوول التعادل: تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من ريان مينديز أنهاها ديروي دوارتي في الزاوية اليمنى.

الشوط الثاني

ق29 جووول الأول: تمريرة خلف المدافعين من ليساندرو مارتينيز نحو زميله ليونيل ميسي الأخير سددها من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

انطلاق المباراة

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

الأرجنتين كاب فيردي كأس العالم
نرشح لكم
مباشر كأس العالم - كولومبيا (0)-(0) غانا تشكيل كأس العالم - كوردوبا يقود هجوم كولومبيا.. وتغيير في حراسة مرمى غانا حلم ياسر إبراهيم كأس العالم - منتخب مصر يرتقي مركزين في تصنيف فيفا بعد الفوز على أستراليا كأس العالم - حمزة عبد الكريم: مجاورة محمد صلاح حلم.. وجاهزون لأي خصم كأس العالم: صلاح: ماذا تغير في معسكر المنتخب؟ "حسام حسن بيضربنا بين الشوطين" كأس العالم - إبراهيم حسن: المشادة مع الشرطي؟ "لو هموت محدش يدوس على كرامتنا" أسطورة أستراليا يعلق على لقطة استبدال الحراس قبل ركلات ترجيح مصر: هذا ما يحيرنا
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم - كولومبيا (0)-(0) غانا 4 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - كوردوبا يقود هجوم كولومبيا.. وتغيير في حراسة مرمى غانا 13 دقيقة | في المونديال
حلم ياسر إبراهيم 15 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - منتخب مصر يرتقي مركزين في تصنيف فيفا بعد الفوز على أستراليا 31 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - حمزة عبد الكريم: مجاورة محمد صلاح حلم.. وجاهزون لأي خصم 51 دقيقة | في المونديال
كأس العالم: صلاح: ماذا تغير في معسكر المنتخب؟ "حسام حسن بيضربنا بين الشوطين" ساعة | في المونديال
كأس العالم - إبراهيم حسن: المشادة مع الشرطي؟ "لو هموت محدش يدوس على كرامتنا" 2 ساعة | في المونديال
أسطورة أستراليا يعلق على لقطة استبدال الحراس قبل ركلات ترجيح مصر: هذا ما يحيرنا 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا 4 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16
/articles/532500/انتهت-في-كأس-العالم-الأرجنتين-3-2-كاب-فيردي-التانجو-يواجه-الفراعنة