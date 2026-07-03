كأس العالم - بعد تألقه ضد ألمانيا.. حارس باراجواي يستعيد قميصه المُباع

يعود قميص أورلاندو خيل حارس مرمى باراجواي إليه من جديد بعدما باعه من أجل مساعدة عائلته ماديا.

خيل تألق في كأس العالم 2026 وقاد منتخب بلاده لإقصاء ألمانيا بركلات الترجيح في كبرى مفاجآت البطولة حتى الآن.

وانتشرت قصة خيل عقب نهاية المباراة بعدما مر بأزمة اضطر بسببها بيع قميصه الذي شارك به في كوبا أمريكا للشباب 2019 لتوفير قيمة علاج نجله في وقت سابق من مسيرته. (تعرف على قصة الحارس)

قناة NPY الباراجويانية تواصلت مع بيدرو سواريز الذي اشترى قميص خيل وأعلن أنه سيعيده لصاحبه.

وقال بيدرو في حواره: "جاء إليّ ليسألني إن كان بإمكاني مساعدته بهذا المبلغ. قلت له لا مشكلة. وهكذا تمكنت من مساعدته. كانت مساهمة بسيطة ليتمكن من توفير بعض المال لإعالة أسرته".

وكشف بيدرو إنه اشترى القميص بـ 200,000 جوراني باراجواياني (العملة المحلية) للبلاد.

🙏 El hombre que ayudó a Orlando Gill en el momento más difícil ⚪🔴 Pedro Suárez, un amigo del arquero y figura de nuestra Albirroja, había comprado en el año 2020 la camiseta de la Selección Paraguaya con la que Gill disputó el Sudamericano Sub 20 Chile 2019. 😔 El futbolista… pic.twitter.com/LDXDGCgsDS — NPY Oficial (@npyoficial) July 2, 2026

وكشف بيدرو أن خيل تواصل معه لاستعادة القميص قائلا: "أخبرته أنني سأفعل ذلك دون أي مشكلة، أردت فقط مساعدته".

وأكمل "لطالما آمنت به، وكنت أساعده كلما استطعت، وكنت أعلم أنه سيحقق نجاحا باهرا".

وأتم بيدرو قائلا: "لا تقلق بشأن القميص، سأحتفظ به، عليك أن تهزم فرنسا".

وبذلك يلعب منتخب باراجواي في دور الـ16 ضد الفائز من مواجهة فرنسا يوم الأحد المقبل.

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