أورلاندو جيل بطل باراجواي.. من بيع ممتلكاته لإنقاذ أسرته إلى كتابة التاريخ

قاد أورلاندو جيل منتخب باراجواي للتأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد الفوز على ألمانيا بركلات الترجيح، في ليلة تاريخية للحارس.

وتألق جيل خلال المباراة، إذ تصدى لفرص خطيرة في الوقت الإضافي بإجمالي 6 تصديات في المباراة، قبل أن ينقذ ركلتي ترجيح ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل.

وقال جيل عقب المباراة: "شعور لا يوصف، إنه شرف كبير أن نقصي بطلا مثل ألمانيا، وأهدي هذا الإنجاز لشعب باراجواي".

وكشفت شبكة TyC الأرجنتينية عن قصة ملهمة لبطل باراجواي في الوقت الحالي وهو أورلاندو جيل.

إذ اضطر جيل لبيع ممتلكاته من ملابس وأحذية وقمصان كرة القدم لإعالة الأسرة بسبب مرض نجله لاوتارو المولود حديثا وقتها في 2022.

وتبرع جيل بالقميص الذي شارك به في كوبا أمريكا 2019 للشباب.

وانضم أورلاندو إلى نادي سان لورينزو بالصدفة بعد فشل النادي الأرجنتيني في ضم كيلور نافاس أو الهولندي نوبرت بعد إصابة حارس مرماهم.

وكشفت ميليسا أفالوس زوجة الحارس كواليس صعبة في مسيرته، إذ أكدت أنه مر بفترة مالية قاسية عند ولادة نجله لوتارو.

وقالت عبر حسابها: "لم نكن نملك شيئا، وكان يبيع متعلقاته من أجل توفير احتياجات الأسرة".

وأضافت "اضطر لبيع ملابسه وأغراضه وحتى قميص منتخب الشباب من أجل تحمل نفقات العلاج".

وواصلت "مررنا بظروف صعبة للغاية، لكن بالإيمان والعمل تجاوزناها".

وبدأ جيل في لفت الأنظار خلال العام الماضي بعدما أصبح الحارس الأساسي لفريقه، ليحصل على فرصة الظهور الدولي مع منتخب باراجواي.

وقدم جيل موسما مميزا، إذ استقبل 13 هدفا فقط، ليصبح من بين أفضل الحراس في الدوري الأرجنتيني.

ولم يبدأ جيل مسيرته كحارس مرمى، إذ لعب في مركز لاعب الوسط الهجومي خلال بداياته، قبل أن يتحول لحراسة المرمى بسبب طوله الفارع.

وجاء تألق الحارس بعد أيام قليلة من تعرضه لانتقادات، قبل أن يرد عليها داخل الملعب بأداء حاسم.

وكان لويس تشيلافيرت الحارس الأسطوري لمنتخب باراجواي انتقد بشدة أداء أورلاندو جيل ووصفه بالحارس الصامت بسبب عدم تواصله مع خط الدفاع.

وأقصى منتخب باراجواي نظيره الألماني من دور الـ 32 بعد اللجوء لركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

وتأهل منتخب باراجواي إلى دور الـ16 بعدما تخطى ألمانيا 4-3 بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة والإضافي بالتعادل 1-1.

وفشل منتخب ألمانيا في تخطي دور الـ32 لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي، بعدما ودع في 2018 و2022 من دور المجموعات (دور الـ32 سابقا)، ثم في 2026 من دور الـ32 وهو الدور الإقصائي الأول بعد المجموعات.

وبذلك يلعب منتخب باراجواي في دور الـ16 ضد الفائز من مواجهة فرنسا والسويد.