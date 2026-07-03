كأس العالم - مدرب كرواتيا: لم نستحق أن تنتهي الأمور هكذا.. ووصلنا إلى نهاية حقبة رائعة

أعلن زلاتكو داليتش المدير الفني لـ كرواتيا آسفه لتوديع كأس العالم 2026 مبكرا من دور الـ 32 على يد البرتغال بعد الخسارة بنتيجة 2-1.

وسقط منتخب كرواتيا وصيف 2018 وثالث 2022 على يد البرتغال وانتهى مشوار جيله الذهبي مبكرا.

وقال داليتش: "لم نستحق أن تنتهي الأمور هكذا. كانت رحلة عاطفية متقلبة، يصعب استيعابها. اللاعبون محطمون ومحبطون. خسرنا وخرجنا من كأس العالم. لكننا قاتلنا حتى النهاية".

وأضاف في تصريحات صحفية: "كان التحكيم سيئا للغاية، خسرنا ولا يوجد أعذار، كان بإمكاننا حسم الفوز سابقا".

وخسر منتخب كرواتيا اللقاء رغم تسجيله هدفا في الدقيقة 90+13 بعدما ألغي عقب تدخل تقنية الفيديو. (طالع التفاصيل)

وواصل "ربما كانت هذه آخر بطولة كأس عالم لمودريتش، وأنا آسف لأن الأمر انتهى بهذه الطريقة".

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وتابع "لست خائفا على مستقبل المنتخب الكرواتي. لدينا الكثير من اللاعبين الشباب الصاعدين، وأظهر بعضهم جودة عالية في المباراة".

وأكمل "وصلنا إلى نهاية حقبة رائعة، وتنتظرنا بداية لجيل جديد".

وأتم عن مستقبله "الله يعلم ما سيحدث في كأس العالم 2030، لكننا سنتحدث عن ذلك في كرواتيا".

وينتهي تعاقد داليتش مع كرواتيا في 2026 بعدما بدأ مشواره في 2017.

وخلال 111 مباراة مع كرواتيا فاز في 57 مباراة وتعادل في 26 وخسر 28.