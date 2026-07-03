كأس العالم - لاعب أستراليا يكشف كيف اعتنق الإسلام قبل مواجهة مصر

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 04:59

كتب : FilGoal

تيتي ينجي - أستراليا

كشف تيتي ينجي لاعب منتخب أستراليا كيف اعتنق الدين الإسلامي.

ونشر اللاعب عبر حسابه على "إنستجرام" يكشف فيه كيف دخل الدين الإسلامي.

ويستعد صاحب الـ 25 عاما لمواجهة منتخب مصر في كأس العالم 2026 اليوم الجمعة في التاسعة مساءً.

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وقال ينجي في الفيديو: "لم تكن هناك لحظة محددة قلت فيها: سأصبح مسلما، ما حدث وهو أنني أثناء زيارتي للمسجد لمشاهدة كيفية أداء الصلاة وماذا يحدث داخل المسجد".

وأضاف "في ذلك الوقت كان المفتي مينك يزور المسجد الموجود في مسقط رأسي بمدينة أديلايد بأستراليا".

وأردف "بعد نهاية صلاة الجمعة، اصطحبني عمي إلى المفتي في الوقت الذي كان الكل يتهافت فيه على التقاط الصور معه".

وتابع "عندما صافحت المفتي مينك، سألني: هل نطقت الشهادة؟ فأجبته: لا، لم أنطقها بعد، فقال: هل تريد نطقها الآن؟ وشعرت أنني لا أستطيع الرفض، فنطقت الشهادة معه هناك".

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وشارك ينجي البالغ 25 عاما ويشغل مركز المهاجم في مباراتين في كأس العالم 2026 ضد باراجواي وتركيا كبديل.

ينجي الذي وُلد في أستراليا يمتلك أصولا إنجليزية ومن جنوب السودان أيضا.

وفي يناير الماضي انتقل لفريق ماشيدا الياباني الذي خسر نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة أمام أهلي جدة بهدف دون رد.

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