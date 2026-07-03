تمهيدا لضم تريزيجيه؟.. الرياض السعودي: حصلنا على موافقة للتعاقد مع لاعب أجنبي

الجمعة، 03 يوليه 2026 - 02:28

كتب : FilGoal

تريزيجيه - منتخب مصر - نيوزيلندا

أصدر نادي الرياض السعودي بيانا رسميا للرد على الأنباء المتعلقة بشأن منعه من التعاقدات.

وترددت أنباء عن منع نادي الرياض السعودي من التعاقدات لعدم استيفائه المتطلبات المالية. (طالع التفاصيل)

وقال نادي الرياض في بيان عبر حسابه على منصة "إكس":

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"إشارة إلى التصريح الذي نقله أحد الصحفيين على لسان رابطة دوري المحترفين السعودي، والذي زعم أن نادي الرياض مُنع من التعاقدات بسبب عدم استيفائه المتطلبات المالية، وسمّى النادي ضمن المعنيين بهذا الأمر، يود نادي الرياض توضيح الآتي:

"يعرب نادي الرياض عن استغرابه مما ورد في التصريح، ويؤكد أنه تلقى خطابا رسميا يفيد بمنعه من التعاقدات أو عدم استيفائه المتطلبات أو الالتزامات المالية، خلافا لما جاء في التصريح.

يؤكد النادي أنه حصل على موافقة رابطة دوري المحترفين لإتمام التعاقد مع أحد اللاعبين الأجانب، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات والمتطلبات النظامية، ودون وجود أي ملاحظات أو إشكالات.

"يشدد نادي الرياض على أهمية تحري الدقة والشفافية عند نشر أي تصريحات أو أخبار، وتجنب تداول معلومات غير دقيقة قد تضر بالأندية وتؤثر في مواقفها التفاوضية.

يحتفظ النادي بكافة حقوقه النظامية والقانونية فيما يتعلق بالمستحقات المالية المتأخرة لدى أطراف ثالثة، وما قد يترتب على تأخير سدادها من آثار مالية وقانونية، ويؤكد احتفاظه بحقه في المطالبة بها وبالتعويضات المستحقة عبر الوسائل النظامية والجهات القضائية الرياضية".

ودخل نادي الرياض السعودي في مفاوضات جادة مع الأهلي لضم الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه".

وتوصل نادي الرياض السعودي إلى اتفاق مع الأهلي من أجل ضم تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير سعودية (التفاصيل).

ويتواجد تريزيجيه حاليا مع منتخب مصر ويستعد لمواجهة أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم.

ويرتبط الجناح البالغ من العمر 31 عامًا بعقد مع الأهلي يمتد حتى صيف 2030.

وانضم تريزيجيه إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من طرابزون سبور التركي.

وتأسس تريزيجيه في الأهلي قبل خروجه إلى عدة تجارب خارج مصر.

وشارك تريزيجيه في 32 مباراة خلال الموسم المنقضي مع الأهلي وسجل 18 هدفا وصنع هدفا.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا للموسم المنقضي بتسجيله 6 أهداف.

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