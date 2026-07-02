تطورات مفاجئة تهدد انتقال تريزيجيه إلى الدوري السعودي

كشفت رابطة الدوري السعودي يوم الخميس أن 4 أندية من أصل 18 نادياً لا يحق لها حالياً إبرام تعاقدات جديدة، لعدم استيفائها متطلبات لائحة الرقابة المالية، بينها نادي الرياض الذي يرغب في ضم محمود حسن "تريزيجيه" من الأهلي.

تريزيجيه النادي : الأهلي الرياض الأهلي

وتوصل نادي الرياض السعودي إلى اتفاق مع الأهلي من أجل ضم تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية، حسب تقارير سعودية (التفاصيل).

وذكرت جريدة الشرق الأوسط أن الرابطة أكدت أن جميع الأندية التي تستوفي الاشتراطات المالية والإجرائية المعتمدة تستطيع إتمام تعاقداتها بصورة طبيعية، وفق معايير موحدة تُطبق على الجميع دون استثناء.

جاء توضيح الرابطة رداً على استفسارات بشأن آلية عمل لجنة الرقابة المالية، والإجراءات المتبَعة للموافقة على التعاقدات الجديدة، وطبيعة المعايير التي تعتمدها اللجنة، إضافةً إلى التساؤلات المتداولة حول تفاوت قدرة الأندية على إتمام صفقاتها، ومدى تأثير إجراءات الرقابة المالية في تحركات الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد التقرير أن الشباب والرياض من بين الأندية الأربعة غير المسموح لها حالياً بإبرام تعاقدات جديدة، بعد إخفاقهما في استيفاء متطلبات لائحة الرقابة المالية.

ووفقاً للتقرير، فقد عقدت لجنة الرقابة المالية عدة اجتماعات مع مسؤولي الناديين، وقدمت لهما الإرشادات والملاحظات اللازمة لتمكينهما من استكمال الاشتراطات المطلوبة، إلا أنهما لم ينجحا في تقديم خطة مالية تستوفي المعايير المعتمدة، نتيجة حجم الالتزامات المالية المترتبة عليهما، وهو ما حال دون منحهما الموافقة على إتمام تعاقداتهما مع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأكدت الرابطة أن أي نادٍ تتوافر لديه القدرة المالية وفقاً للائحة الرقابة المالية، ويلتزم بالإجراءات المعتمدة، يستطيع إتمام تعاقداته بصورة طبيعية، موضحةً أن جميع أندية الدوري السعودي على اطلاع على هذه الإجراءات منذ أكثر من عام، كما يتم شرح الآلية لها بشكل دوري ومستمر، بما يجعلها إجراءات واضحة ومعلنة لجميع الأندية.

وأضافت أن الأندية التي تواجه تحديات مالية مرتفعة، أو لا تستوفي المتطلبات المنصوص عليها في اللائحة، لا تحصل على الموافقة لإبرام تعاقدات جديدة قد ترتب عليها التزامات مالية لا تستطيع الوفاء بها مستقبلاً، وما قد ينتج عن ذلك من نزاعات تعاقدية أو عقوبات، مشددةً على أن اللائحة تُطبَّق على جميع الأندية بالمعايير نفسها ودون أي استثناء.

قبل أيام، كشفت جريدة الشرق الأوسط أن نادي الرياض توصل بالفعل لاتفاق مع الأهلي لشراء عقد تريزيجيه.

وأن النادي السعودي يقترب من التوصل لاتفاق مع تريزيجيه على بنود التعاقد الشخصية.

كما أكدت اللاعب المصري لديه رغبة في خوض تجربة اللعب في الدوري السعودي.

وتتوقع الصحيفة إتمام الصفقة بشكل رسمي عقب نهاية مشاركة منتخب مصر في كأس العالم.

وقال مصدر من الأهلي في وقت سابق لـFilGoal.com :"ما يتردد عن تنازل تريزيجيه عن 300 ألف دولار والانتقال إلى الرياض السعودي غير صحيح".

وأضاف "المفاوضات ما زالت قائمة بين جميع الأطراف، في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي وإتمام الصفقة".

وأفادت جريدة الرياضية السعودية في وقت سابق أن توصل إدارة الرياض إلى اتفاق مع الأهلي وتريزيجيه يتوقف على مبلغ مليون ونصف المليون دولار.

وأضاف التقرير أن المفاوضات لم تصل إلى اتفاق بعد، نتيجة اختلافات مالية بين العرض المقدّم والقيمة المالية التي يطلبها كل منهما.

وأوضح التقرير أن عرض الرياض وصل إلى مليون دولار للأهلي، أقل بنصف مليون مما يطلبه النادي للموافقة على إتمام الصفقة.

بينما تعرض إدارة النادي السعودي على تريزيجيه عقدا بقيمة مليوني دولار، فيما يشترط اللاعب 3 ملايين لإتمام التوقيع.

ويرتبط الجناح البالغ من العمر 31 عامًا بعقد مع الأهلي يمتد حتى صيف 2030.

وانضم تريزيجيه إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من طرابزون سبور التركي.

وتأسس تريزيجيه في الأهلي قبل خروجه إلى عدة تجارب خارج مصر.

وشارك تريزيجيه في 32 مباراة خلال الموسم المنقضي مع الأهلي وسجل 18 هدفا وصنع هدفا.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا للموسم المنقضي بتسجيله 6 أهداف.