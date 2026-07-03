هشام نصر: أستغرب هجوم بعض المنتمين للزمالك.. والرئيس السيسي أنصفنا

وجه هشام نصر نائب رئيس الزمالك الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقب نهاية ازمة فرع النادي الجديد.

وانتهت أزمة فرع الزمالك الجديد بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. (طالع التفاصيل)

وقال هشام نصر نائب رئيس الزمالك عبر بودكاست "زملكاوي": "فكرة استثمار أرض فرع الزمالك الجديد كانت رؤية سباقة من مجلس الإدارة، والعديد من الأندية المصرية بدأت تسير على النهج نفسه بعد نجاح التجربة".

وأضاف "عندما كنت في اتحاد اليد كان حلمي إنشاء مجمع صالات، وشاركنا في تنفيذ عدد من المنشآت الرياضية، لكن الحلم الأكبر كان إنشاء فرع الزمالك الجديد".

وتابع "الرياضة في مصر لا تحقق أرباحا مباشرة، والعوائد الحقيقية تأتي من الأصول العقارية، لذلك الأندية التي تمتلك فروعا أكثر تكون أكثر استقرارا ماليا، من خلال الاشتراكات والأكاديميات ومصادر الدخل المختلفة".

وواصل "الأرض كانت مملوكة للنادي منذ سنوات دون استغلال، ووضعنا فكرة أؤكد أن جميع الأندية المصرية ستسير عليها. أكثر ما أغضبني وقتها حجم الاتهامات التي تعرضنا لها، لكن الرد جاء سريعا بقرار برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما أثبت صحة رؤيتنا وأنصف ما كنا نسعى إليه".

وشدد "استغربت من بعض المنتمين للزمالك الذين هاجموا النادي، وهو ما زاد من صعوبة الأزمة، لكن بعد صدور القرار بدأت أندية أخرى تطلب تنفيذ الفكرة نفسها، وهناك أكثر من ناد سيسير على هذا النهج".

وأتم تصريحاته "أشكر كل من ساند الزمالك في هذا الملف، وعلى رأسهم محمد مجاهد، وأشرف صبحي، وشريف الشربيني، ووليد عباس، إلى جانب حسين لبيب ومجلس إدارة الزمالك، وكنت أتمنى أن يحظى النادي بدعم معنوي من بقية الأندية قبل أن تتبنى لاحقا الفكرة نفسها".

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن انتهاء أزمة أرض فرع نادي الزمالك الجديد بتوجيه من القيادة السياسية بالإسراع في إنهاء إجراءت تخصيص مساحة أرض له في منطقة مميزة بمدينة 6 أكتوبر.

على أن يقوم النادي بتقديم مشروع متكامل هندسيا وماليا وقانونيا لاستغلالها، حسب بيان وزارة الرياضة.