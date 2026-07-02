مايكل أوليفر حكما لمباراة كندا والمغرب.. وأوزبكي يدير مواجهة فرنسا وباراجواي

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن حكام أول مباراتين في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب المغرب نظيره الكندي يوم السبت 4 يوليو الساعة 8 مساءً.

فيما يلعب منتخب باراجواي أمام فرنسا الثانية عشر صباح يوم الأحد 5 يوليو.

ويدير مباراة فرنسا أمام باراجواي الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف.

وسبق أن تعرض تانتاشيف لإصابة في كاحله بعد 14 دقيقة من مباراة المغرب أمام إسبانيا، في نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

واصطدم الحكم الأوزبكي بلاعب إسباني، مما اضطر إلى المغادرة، ليدير المباراة بدلا منه الحكم الرابع.

وجاء طاقم حكام مباراة فرنسا أمام باراجواي على النحو التالي:

حكم ساحة: إلجيز تانتاشيف من أوزبكستان

مساعد أول: أندريه تيسابينكو من أوزبكستان

مساعد ثان: تيمور غاينولين من أوزبكستان

حكم رابع: عبد الرحمن الجاسم من قطر

حكم احتياطي مساعد: طالب سالم المري

فيما يدير طاقم تحكيم إنجليزي بقيادة مايكل أوليفر، مباراة كندا أمام المغرب.

وتعد تلك المرة الأولى التي يدير فيها مايكل أوليفر مباراة يكون أحد طرفيها المنتخبين المغربي أو الكندي.

وجاء طاقم الحكام على النحو التالي:

حكم ساحة: الإنجليزي مايكل أوليفر

مساعد أول: الإنجليزي ستيوارت بورت

مساعد ثان: الإنجليزي جيمس مانورينج

الحكم الرابع: الهولندي داني ماكيلي

الحكم المساعد الاحتياطي: الهولندي هيسيل ستيجسترا

ويلتقي الفائز من مباراة كندا أمام المغرب، مع الفائز من مباراة باراجواي أمام فرنسا في الدور ربع النهائي لكأس العالم.

وتأهلت 10 منتخبات للدور ثمن النهائي، حيث تحددت 5 مواجهات.

فيما يكتمل دور الـ 16 اليوم الخميس، وغدا الجمعة، بتأهل 6 منتخبات، وتحديد آخر 3 مباريات في هذا الدور.

وتحدد 3 مواجهات أخرى في دور الـ 16، حيث يلتقي منتخب أمريكا أمام بلجيكا، والبرازيل في مواجهة النرويج، والمكسيك أمام إنجلترا.