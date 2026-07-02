"مطالبة كاف بـ 250 ألف دولار".. تخفيض عقوبة الزمالك في أزمة السوبر الإفريقي

الخميس، 02 يوليه 2026 - 18:07

كتب : إبراهيم رمضان

ناصر منسي - الزمالك - السوبر الإفريقي

قضت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بتخفيض العقوبة الموقعة على نادي الزمالك في أزمة مباراة السوبر الإفريقي.

وغرم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نادي الزمالك 200 ألف دولار، بعد تلويح اللاعبين بالانسحاب من الملعب إثر احتساب حكم المباراة ضربة جزاء لصالح الأهلي.

وقررت كاس، قبول استئناف الزمالك ضد العقوبة، وتخفضيها من 200 ألف دولار إلى 50 ألف دولار.

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وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي عام 2024 على حساب الأهلي بركلات الترجيح، لينجح في الفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

ويعد ذلك القرار الثاني في صالح الزمالك، بعدما قررت المحكمة الرياضية في وقت سابق بتخفيض العقوبة المالية الموقعة على النادي، بشأن أحداث نهائي كأس الكونفدرالية 2024.

وكان "كاف" قرر تغريم الزمالك 200 ألف دولار بسبب سوء التنظيم والأحداث المصاحبة لتتويج الفريق بكأس الكونفدرالية 2024.

قبل أن يتم قبول استئناف الزمالك، لتقرر "كاس" تخفيض الغرامة إلى 100 ألف دولار.

وبالتالي بات يحق لنادي الزمالك الحصول على إجمالي 250 ألف دولار، بعد تخفيص عقوبة السوبر 150 ألف دولار، وتخفيض عقوبة الكونفدرالية 100 ألف دولار.

وكشف الزمالك عبر مركزه الإعلامي، عن مخاطبة النادي للاتحاد الإفريقي خلال الساعات المقبلة من أجل المطالبة برد المبلغ المستحق للنادي، بعد حكمي المحكمة الرياضية.

وخصم كاف تلك المبالغ من مستحقات نادي الزمالك لدى الاتحاد الإفريقي.

الزمالك الكونفدرالية
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