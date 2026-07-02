تيباس: برشلونة قريب من قاعدة 1:1.. والعلاقات الجيدة لا تؤثر على قرارات لاليجا

الخميس، 02 يوليه 2026 - 15:41

كتب : FilGoal

خافيير تيباس - رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أن نادي برشلونة أصبح، بحسب تقديره، في وضع يسمح له بالالتزام بقاعدة 1:1 الخاصة بالرقابة المالية، مع تجنبه إعطاء تأكيد قاطع حول الأمر.

وقال تيباس خلال تصريحات على هامش الدورات الصيفية لجامعة كومبلوتنسي: "أعتقد نعم، لكن ليؤكد برشلونة ذلك بنفسه، نحن أبلغناهم، وهم أدرى بوضعهم، فالأمر بيد إدارة الرقابة الاقتصادية".

وأشار تيباس إلى أن برشلونة أغلق السنة المالية الأخيرة بعدة خطوات تهدف لاستعادة التوازن، أبرزها دخول 14 مليون يورو من إعادة بيع جزئية لمقاعد كبار الزوار في ملعب سبوتيفاي كامب نو الجديد، إضافة إلى بيع أنسو فاتي، وهي تحركات يعتبرها النادي حاسمة لتقديم ميزانية إيجابية.

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وبشأن آلية احتساب الصفقات، أوضح رئيس الليجا أن قيمة التعاقد لا تُحتسب كاملة في موسم واحد، بل تُستهلك على سنوات العقد، موضحا: "صفقة بـ100 مليون على عقد 5 سنوات تُحتسب 20 مليونا سنويا، ويُضاف إليها راتب اللاعب".

وعن الجدل المثار بعد حضوره حفل تنصيب خوان لابورتا رئيسا لنادي برشلونة، شدد تيباس على أن العلاقات المؤسسية الجيدة لا تؤثر على قرارات الرابطة، مؤكدا أنه سيحضر مناسبات مماثلة لأي نادٍ آخر، بما في ذلك ريال مدريد إذا لزم الأمر.

كما علق على التقرير الذي أرسله ريال مدريد إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بخصوص التحكيم خلال سنوات قضية نيجريرا، قائلا: "ما أنا متأكد منه هو أنه إذا كان هناك ناديان لا يمكنهما الشكوى من التحكيم في هذه السنوات، فهما ريال مدريد وبرشلونة".

برشلونة الدوري الإسباني خافيير تيباس
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