كأس العالم - إل شيرينجيتو: مبابي يقود محاولة لإقناع أوليسي بالانضمام لـ ريال مدريد

يبحث ريال مدريد عن التعاقد مع مايكل اوليسي جناح بايرن ميونيخ في سوق الانتقالات الصيفي الجاري بكل الطرق.

كشفت شبكة إل شيرينجيتو عن كواليس مثيرة في سوق الانتقالات، بطلها قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي، الذي يسعى لإقناع زميله الدولي مايكل أوليسي بمغادرة بايرن ميونيخ والانتقال إلى ريال مدريد.

وبحسب التقرير، فإن مبابي يقود تحركات خلف الكواليس لإقناع أوليسي بخوض تجربة اللعب في ملعب سانتياجو برنابيو، معتبرًا أن المشروع الرياضي للنادي الملكي سيكون خطوة مثالية في مسيرة اللاعب الشاب.

وأوضح التقرير أن أوليسيه من المنتظر أن يعقد اجتماعًا مع إدارة بايرن ميونيخ عقب نهاية مشاركته في كأس العالم، لمناقشة مستقبله مع النادي البافاري، في ظل الاهتمام المتزايد من ريال مدريد والدعم الذي يتلقاه من مبابي داخل معسكر منتخب فرنسا.

وسبق أن رفض أولي هونيس الرئيس الشرفي لبايرن ميونيخ فكرة بيع الجناح الفرنسي من الفريق مهما كان الثمن المقدم للحصول على خدماته مؤكدا أن أقل مبلغ يمكن أن يقدم هو 222 مليون يورو مثلما اشترى باريس سان جيرمان نيمار من برشلونة.

وينتهي عقد أوليسي مع بايرن ميونيخ صيف 2029.

وخاض اللاعب مع الفريق البافاري 107 مباراة مسجلا 42 هدفا وصنع 54 آخرين.