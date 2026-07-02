ارتباك بين أندية الدوري السعودي بسبب تعليق الموافقات على ضم الأجانب الجدد

الخميس، 02 يوليه 2026 - 13:59

كتب : FilGoal

الدوري السعودي

اشتكت أندية عدة في الدوري السعودي من تعليق طلبات تسجيل لاعبيها الأجانب الجدد، استعدادًا للموسم الجديد، من قبل رابطة الدوري السعودي.

وهو الأمر الذي انعكس على ترتيباتها الخاصة بفترة الإعداد والمعسكرات الخارجية، وفقًا لجريدة الرياضية.

وأوضح التقرير أن أحد أندية الدوري تقدم بطلبات لتسجيل عدد من لاعبيه الأجانب الجدد، إلا أنها ما زالت معلقة لدى الرابطة، ما حال دون استكمال إجراءات التعاقد بصورة نهائية.

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وأضاف أن عدم التمكن حتى الآن من استكمال إجراءات تسجيل اللاعبين، ينعكس سلبًا على خطط الفريق قبل انطلاق فترة الإعداد.

ولفت إلى أن تأخر إنهاء إجراءات التسجيل يهدد برامج الإعداد للموسم الجديد، في ظل اقتراب موعد انطلاق المعسكرات الخارجية، التي تعتمد على اكتمال قوائم اللاعبين قبل السفر.

وذكر التقرير أن بعض الأندية تطالب بمزيد من الوضوح بشأن الإجراءات المتبعة وآلية اعتماد التسجيلات خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وتنطلق فترة الانتقالات الصيفية في 22 يوليو الجاري، وتستمر حتى 2 سبتمبر المقبل، حسبما أعلنت عنه لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

الدوري السعودي
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