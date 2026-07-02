كاف يعلن جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد
الخميس، 02 يوليه 2026 - 12:38
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) جدول مباريات بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2026-2027.
أوضح كاف أن الموسم سيبدأ في سبتمبر، وينتهي في مايو.
ويشارك من مصر 4 فرق في البطولتين، وهما الزمالك وبيراميدز في دوري الأبطال، والأهلي وسيراميكا كليوباترا في الكونفدرالية.
وجاءت المواعيد على النحو التالي:
* تنطلق الأدوار التمهيدية في سبتمبر 2026.
* تُقام مرحلة المجموعات بين نوفمبر 2026 ويناير 2027.
* تُلعب نهائيات البطولتين خلال الفترة من 9 إلى 31 مايو 2027.
* تستمر قيمة الجوائز المالية كما هي، بواقع 6 ملايين دولار لبطل دوري أبطال أفريقيا و4 ملايين دولار لبطل كأس الكونفدرالية.
مواعيد الأدوار التمهيدية:
* الدور التمهيدي الأول (الذهاب): 4-6 سبتمبر 2026.
* الدور التمهيدي الأول (الإياب): 11-13 سبتمبر 2026.
* الدور التمهيدي الثاني (الذهاب): 16-18 أكتوبر 2026.
* الدور التمهيدي الثاني (الإياب): 23-25 أكتوبر 2026.
مواعيد مرحلة المجموعات:
* الجولة الأولى: 27-29 نوفمبر 2026.
* الجولة الثانية: 4-6 ديسمبر 2026.
* الجولة الثالثة: 18-20 ديسمبر 2026.
* الجولة الرابعة: 8-10 يناير 2027.
* الجولة الخامسة: 15-17 يناير 2027.
* الجولة السادسة: 22-24 يناير 2027.
مواعيد الأدوار الإقصائية:
* ربع النهائي (الذهاب): 26-28 فبراير 2027.
* ربع النهائي (الإياب): 5-7 مارس 2027.
* نصف النهائي (الذهاب): 9-11 أبريل 2027.
* نصف النهائي (الإياب): 16-18 أبريل 2027.
* النهائي: خلال الفترة من 9 إلى 31 مايو 2027.