كاف يعلن جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم الجديد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) جدول مباريات بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2026-2027.

أوضح كاف أن الموسم سيبدأ في سبتمبر، وينتهي في مايو.

ويشارك من مصر 4 فرق في البطولتين، وهما الزمالك وبيراميدز في دوري الأبطال، والأهلي وسيراميكا كليوباترا في الكونفدرالية.

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

* تنطلق الأدوار التمهيدية في سبتمبر 2026.

* تُقام مرحلة المجموعات بين نوفمبر 2026 ويناير 2027.

* تُلعب نهائيات البطولتين خلال الفترة من 9 إلى 31 مايو 2027.

* تستمر قيمة الجوائز المالية كما هي، بواقع 6 ملايين دولار لبطل دوري أبطال أفريقيا و4 ملايين دولار لبطل كأس الكونفدرالية.

مواعيد الأدوار التمهيدية:

* الدور التمهيدي الأول (الذهاب): 4-6 سبتمبر 2026.

* الدور التمهيدي الأول (الإياب): 11-13 سبتمبر 2026.

* الدور التمهيدي الثاني (الذهاب): 16-18 أكتوبر 2026.

* الدور التمهيدي الثاني (الإياب): 23-25 أكتوبر 2026.

مواعيد مرحلة المجموعات:

* الجولة الأولى: 27-29 نوفمبر 2026.

* الجولة الثانية: 4-6 ديسمبر 2026.

* الجولة الثالثة: 18-20 ديسمبر 2026.

* الجولة الرابعة: 8-10 يناير 2027.

* الجولة الخامسة: 15-17 يناير 2027.

* الجولة السادسة: 22-24 يناير 2027.

مواعيد الأدوار الإقصائية:

* ربع النهائي (الذهاب): 26-28 فبراير 2027.

* ربع النهائي (الإياب): 5-7 مارس 2027.

* نصف النهائي (الذهاب): 9-11 أبريل 2027.

* نصف النهائي (الإياب): 16-18 أبريل 2027.

* النهائي: خلال الفترة من 9 إلى 31 مايو 2027.