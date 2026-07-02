خبر في الجول – الاتفاق تم.. الكشف الطبي يفصل دغموم عن الانضمام لـ الأهلي

توصل الأهلي لاتفاق مع المصري لضم الجزائري عبد الرحيم دغموم.

وسبق أن كشف FilGoal.com أن وسطاء عرضوا صفقة تبادلية بين الأهلي مع المصري تشمل 6 لاعبين. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب أتم اتفاقه على البنود الشخصية مع الأهلي.

وسيجري دغموم الكشف الطبي الخميس تمهيدا لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

صانع الألعاب الجزائري صاحب الـ 27 عاما ارتدى قميص المصري في 2022 قادما من وفاق سطيف الجزائري.

وشارك دغموم بقميص المصري في 110 مباراة وسجل 12 هدفا وصنع 13 وتوج بلقب كأس عاصمة مصر.

وسبق أن قال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "وسطاء بين الأهلي والمصري عرضوا صفقة تبادلية بين الناديين تشمل 6 لاعبين".

وأضاف "الصفقة المقترحة هي حصول النادي البورسعيدي على مصطفى العش وعمر الساعي وأحمد رضا ومحمد شكري، ويحصل الأحمر على الجزائري عبد الرحيم دغموم ومحمد مخلوف بالإضافة إلى 30 مليون جنيه".

وكان مصطفى العش قضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى المصري. وأيضا عمر الساعي الذي لعب الموسم بالكامل معارا للفريق البورسعيدي من الأحمر.

أما أحمد رضا لعب النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من الأهلي إلى البنك الأهلي.

وانضم محمد شكري للأهلي الموسم الماضي قادما من سيراميكا كليوباترا لكنه لم يشارك كثيرا بسبب الإصابة.