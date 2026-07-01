تشكيل كأس العالم - الهداف التاريخي وماني يقودان السنغال أمام بلجيكا

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 21:39

كتب : FilGoal

ساديو ماني - منتخب السنغال

يقود ساديو ماني، وإسماعيلا سار هجوم السنغال أمام بلجيكا في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة بلجيكا الساعة 11 مساء اليوم الأربعاء، في دور الـ 32 لكأس العالم.

ويغيب إدواردو ميندي حارس مرمى السنغال، بسبب الإصابة، ليحل موري دياو الذي شارك في مباراة العراق بدلا منه.

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وأجرى بابي ثياو مدرب السنغال، 3 تبديلات عن التشكيل الذي بدأ به مباراة العراق، بإشراك باسي سيسي بدلا من عبدولاي سيك، وبابا جاي بدلا من لامين كامارا، وإيليمان ندياي بدلا من إبراهيم مباي.

وجاء تشكيل السنغال كالتالي:

حراسة المرمى: موري دياو.

الدفاع: إسماعيل جاكوبس - كريبين دياتا - موسى نياكاتي.

الوسط: إدريسا جانا جاي - باثي سيسي - بابا جاي- حبيب ديارا.

الهجوم: ساديو ماني - إيليمان ندياي - إسماعيلا سار.

ويعد إسماعيلا سار الهداف التاريخي للسنغال في كأس العالم، برصيد 4 أهداف، متجاوزا بابا بوبا ديوب.

وتعد تلك المواجهة الأولى التي تجمع السنغال أمام بلجيكا في كأس العالم تاريخيا.

وتأهل منتخب السنغال إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة في تاريخه.

المنتخب السنغالي نجح في التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات أصحاب المركز الثالث، بعد هزيمتيه أمام فرنسا 3-1، وأمام النرويج 3-2، قبل اكتساح العراق في الجولة الأخيرة بخماسية نظيفة في أكبر نتائج الفرق الإفريقية في تاريخ كأس العالم.

وسيلتقي الفائز من المباراة أمام الفائز من مباراة أمريكا أمام البوسنة.

وشهدت مشاركة السنغال الأولى في مونديال 2002 إنجازا تاريخيا بالوصول إلى ربع النهائي، ليصبح ثاني منتخب وقتها يحقق ذلك الإنجاز بعد الكاميرون في نسخة 1990.

وبعد ذلك انضمت غانا 2010، والمغرب في نسخة 2022 والتي حقق خلالها أسود أطلس المركز الرابع.

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