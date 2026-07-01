كأس العالم - هاري كين: مباراة الكونغو كانت مجنونة بمعنى الكلمة

أعرب هاري كين نجم إنجلترا عن سعادته البالغة عقب فوز منتخب بلاده الشاق على الكونغو.

وقلبت إنجلترا خسارتها بهدف إلى الفوز بهدفين أمام الكونغو في دور الـ32 من كأس العالم. (طالع التفاصيل)

وقال هاري كين عبر بي إن سبورتس: "كانت مباراة مجنونة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. منتخب الكونغو كان منافسا صعبا، لكن بعد استراحة شرب المياه تغيرت الأمور، ونجحنا في صناعة العديد من الفرص".

وأضاف "نجحت في تسجيل هدفين، ولكن كل لاعب بذل أقصى ما لديه من أجل تحقيق هذا الانتصار الصعب لمنتخب إنجلترا".

وشدد "علينا التحلي بالصبر، فهو مفتاح النجاح في كأس العالم. إيقاع المباراة كان مرتفعا، وطلبت من اللاعبين التمسك بهويتنا الكروية داخل الملعب. وبالطبع لا تزال هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى التحسن".

وأتم تصريحاته "المباراة المقبلة أمام المكسيك ستكون صعبة للغاية. نتعامل مع البطولة مباراة تلو الأخرى، وعلينا أن نحافظ على نفس التركيز ورباطة الجأش".

وتقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف أول سجله بريان سيبينجا، قبل أن يسجل هاري كين ثنائية فوز إنجلترا.

وبذلك تلعب إنجلترا ضد المكسيك ضمن دور الـ16 لمسابقة كأس العالم.