تأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 لكأس العالم بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية 2-1 في مباراة مثيرة.

وقاد هاري كين قائد إنجلترا منتخب بلاده للفوز بعدما قلب الطاولة وحده على الكونغو، وحول التأخر بهدف إلى فوز مثير بهدفين في الدقائق القاتلة.

وبذلك يتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 ليواجه المكسيك الذي فاز على الإكوادور.

ويصبح منتخب الكونغو الديمقراطية ثالث منتخب إفريقي يودع دور الـ32 لكأس العالم بعد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا.

تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية أول بهدف سجله بريان سيبينجا، قبل أن يسجل هاري كين ثنائية فوز إنجلترا.

توخيل تايم

بعد دور المجموعات وتأهل إنجلترا إلى دور الـ32 تحدثت الصحافة الإنجليزية عن بداية المرحلة التي يحبها توماس توخيل مدرب الإنجليز.

ووصفت مراحل خروج المغلوب من البطولات الكبرى بأنها المرحلة والوقت الذي يحبه توماس توخيل وأن هذا هو سبب تعيينه مديرا فنيا لمنتخب إنجلترا.

وأن توخيل هو الذي سيحل مشاكل منتخب إنجلترا في الأدوار الإقصائية والخسارة بسيناريوهات غريبة في البطولات الكبرى، بعدما خسر نهائي أمم أوروبا مرتين متتاليتين. والخروج من نصف نهائي كأس العالم مرتين أيضا.

ويبدو حتى الآن أن هذه الأقاويل صادقة بعدما نجح توخيل في تعديل وضع إنجلترا أمام الكونغو، وتحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين في الوقت القاتل.

ذلك أيضا لأن منتخب إنجلترا حقق أول عودة في النتيجة في الأدوار الإقصائية لكأس العالم منذ 36 عاما، بالتحديد منذ الفوز على الكاميرون في مونديال 90.

وصف المباراة

بدأت المباراة مشتعلة بعدما سجل منتخب الكونغو هدف التقدم في الدقيقة 7 عن طريق بريان سيبينجا.

وجاء الهدف بعد تسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء ذهبت على يمين الحارس جوردان بيكفورد.

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الكونغو تباغت إنجلترا بهدف رائع من بريان سيبنجا 🐆🇨🇩#كأس_العالم pic.twitter.com/NNJkAePfdx — FilGoal (@FilGoal) July 1, 2026

ورد منتخب إنجلترا بقوة من أجل إحراز التعادل وكاد بيلينجهام أن يسجل التعادل بضربة رأسية قوية لكن الحارس ليونيل مباسي تصدى له ببراعة.

وأهدر راشفورد فرصة التعادل أمام المرمى الخالي بعد عرضية من مادويكي، لكن تسديدته اصطدمت في الدفاع.

وكاد ويسا أن يضيف الهدف الثاني لمنتخب الكونغو في الدقيقة 42 بعدما تلقى عرضية رائعة من بيساكا وضعته في مواجهة المرمى لكنه سدد الكرة في القائم.

وطالب هاري كين بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوطه إثر التحام مع الحارس، لكن بعد العودة للفيديو قرر الحكم استمرار اللعب وعدم وجود خطأ.

واستمر مباسي في التألق وتصدى لرأسية أخرى خطيرة من بيلينجهام.

وأكمل ليونيل مباسي حارس الكونغو تألقه بالتصدي لتسديدة قوية من هاري كين من داخل منطقة الجزاء.

ليحافظ على نظافة شباكه وينهي الشوط الأول بتقدم الكونغو بهدف دون رد.

واستمر منتخب إنجلترا في الضغط بقوة في الشوط الثاني من أجل إحراز التعادل.

وتصدى مباسي من جديد لكرة خطيرة من بيلينجهام كادت تسكن الشباك لكنه أبعدها إلى ركنية.

وأجرى توماس توخيل عدة تغييرات لتنشيط هجوم إنجلترا، ودفع بـ أنتوني جوردن وبوكايو ساكا بدلا من ماركوس راشفورد ونوني مادويكي.

ودفع أيضا بـ إيزي بدلا من جيد سبينس الذي كان يشارك في مركز الظهير الأيمن، وتحول ديكلان رايس للجانب الأيمن بدلا منه.

وأخيرا نجح منتخب إنجلترا في تسجيل التعادل في الدقيقة 75 عن طريق هاري كين.

وسجل هاري كين الهدف بضربة رأسية رائعة بعد عرضية من أنتوني جودرن.

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جوردون يصنع وهاري كين يدرك التعادل من رأسية مذهلة في شباك الكونغو#كأس_العالم pic.twitter.com/W3O9wVWpar — FilGoal (@FilGoal) July 1, 2026

وكما سجل التعادل أحرز هاري كين هدف إنجلترا الثاني وهدف الفوز بالمباراة في الدقيقة 86 بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لم يستطع الحارس مباسي التصدي لها.

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هاري كين يضرب مرمى مباسي بقوة ويتقدم لـ إنجلترا في الوقت القاتل 🤯🔥#كأس_العالم pic.twitter.com/n8rsvXh9pg — FilGoal (@FilGoal) July 1, 2026

ليقود هاري كين وحده منتخب بلاده إنجلترا إلى دور الـ16.