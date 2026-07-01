داري ورضا سليم وجراديشار وبن رمضان.. في الجول يكشف موقف أجانب الأهلي

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 19:58

كتب : FilGoal

الأهلي - رضا سليم

لا يزال الأهلي يعمل على حسم ملف اللاعبين الأجانب في الفريق وذلك قبل بداية الموسم المقبل.

نيتس جراديشار

النادي : الأهلي

رضا سليم

النادي : الأهلي

أشرف داري

النادي : الأهلي

الأهلي

ويسعى الأهلي حاليا لتسويق 4 لاعبين أجانب وهم الثنائي المغربي رضا سليم وأشرف داري، والتونسي محمد علي بن رمضان، والسلوفيني نيتس جراديشار.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "أشرف داري طلب من الأهلي الحصول على كامل عقده من أجل الموافقة على التسوية".

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وأضاف "الأهلي تفاجئ بطلب المدافع المغربي، وأبلغه بالانتظام في التدريبات لحين حسم موقفه".

وأكمل "رضا سليم تلقى عرضا من أهلي بنغازي ويتم دراسته في الوقت الحالي".

وأوضح "ناد أوروبي طلب ضم جراديشار على سبيل الإعارة مع تحمل الأهلي نصف مرتبه، والأحمر رفض هذا العرض".

وأتم تصريحاته "الشمال القطري الأكثر جدية في المفاوضات مع الأهلي لضم محمد علي بن رمضان، النادي القطري عرض 1.5 مليون دولار، والأحمر يرغب في الحصول على 2 مليون دولار".

الأهلي رضا سليم أشرف داري جراديشار
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