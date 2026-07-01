مباشر كأس العالم – إنجلترا (0)-(1) الكونغو الديمقراطية.. جوووووول سيبينجا

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 18:20

كتب : FilGoal

إنجلترا - الكونغو الديمقراطية - هاري كين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية في دور الـ32 لكأس العالم.

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ق 7: جوووووووول بريان سيبينجا

انطلاق المباراة

الكونغو الديمقراطية كأس العالم إنجلترا
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