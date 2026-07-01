برايتون يضم مدافع ليدز

أعلن برايتون تعاقده رسميًا مع المدافع الهولندي باسكال سترويك قادمًا من ليدز يونايتد، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

ووقع سترويك، البالغ من العمر 26 عامًا، عقدًا يمتد لمدة خمسة مواسم، بعد أن خاض 196 مباراة بقميص ليدز يونايتد.

وقال فابيان هورزيلر، المدير الفني لبرايتون: "باسكال هو النوعية التي كنا نبحث عنها هذا الصيف. يمتلك خبرة جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وما زالت أفضل سنواته الكروية أمامه."

وأضاف: "أظهر الموسم الماضي إمكاناته الكبيرة، سواء على المستوى الدفاعي أو في البناء بالكرة، كما أن أسلوب لعبه يتناسب مع طريقتنا."

وتابع: "يمتلك أيضًا شخصية قيادية، بعدما حمل شارة قيادة ليدز في عدة مباريات الموسم الماضي، وسيكون إضافة ممتازة للفريق، وأتطلع للعمل معه."

وانضم سترويك إلى ليدز يونايتد قادمًا من أياكس عام 2018، وتدرج في صفوف النادي قبل أن يسجل ظهوره الأول مع الفريق الأول في ديسمبر 2019.

وخلال مسيرته مع ليدز، ساهم في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، كما ساعد الفريق على إنهاء الموسم الماضي في المركز الرابع عشر، إلى جانب بلوغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسبق للمدافع الهولندي تمثيل منتخبات هولندا للفئات السنية المختلفة لكنه لم ينضم لقائمة البرتقالي في كأس العالم.