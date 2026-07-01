كوكي يستمر موسم إضافي مع أتلتيكو مدريد

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 17:24

كتب : FilGoal

كوكي - أتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد تجديد عقد قائده كوكي لموسم إضافي، ليواصل اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ النادي قيادة الفريق داخل الملعب خلال موسم 2026-2027، تحت قيادة المدرب دييجو سيميوني.

كوكي

النادي : أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد

وبهذا التجديد، يبدأ كوكي موسمه الثامن عشر مع الفريق الأول، بعدما وصل رصيده إلى 740 مباراة رسمية بالقميص الأحمر والأبيض، كأكثر لاعبي النادي ظهورا عبر تاريخه.

وقال كوكي عقب الإعلان عن التجديد لموقع أتلتيكو مدريد: "فخر كبير أن أواصل اللعب في نادي حياتي لموسم إضافي، الموسم الماضي كان مميزا جدا بالنسبة لي، نافست خلاله بمستوى عالٍ وساعدت زملائي داخل أرض الملعب وخارجها، أتمنى ألا يكون عاما واحدا فقط، بل أعواما عديدة، وسنعمل من أجل ذلك".

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وواصل "كنا قريبين جدا من التتويج بلقب، خسرنا نهائي الكأس بركلات الترجيح، وكدنا نصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، التواجد بين أفضل أربعة فرق في أوروبا ليس أمرا سهلا، خاصة مع منافسة فرق عملاقة مثل بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وليفربول وريال مدريد وبرشلونة وآرسنال ومانشستر سيتي".

ووجه رسالة إلى الجماهير وقال: "شكرا للجماهير على دعمها لنا في الأوقات الجيدة، وخاصة في الأصعب، كانوا دائما خلف الفريق بنفس الحماس والطاقة، أتمنى أن نرد هذا الحب في الموسم المقبل بتحقيق إنجاز كبير من أجلهم".

وخاض كوكي مع أتلتيكو مدريد 740 مباراة مسجلا 50 هدفا وصنع 122 آخرين.

أتلتيكو مدريد كوكي الدوري الإسباني
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