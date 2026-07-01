تفوق على إنتر.. تشيلسي يتعاقد مع ماركو باليسترا

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 16:41

كتب : FilGoal

تشيلسي يتعاقد مع ماركو باليسترا

أعلن نادي تشيلسي تعاقده مع الإيطالي ماركو باليسترا قادما من أتالانتا.

ووقع صاحب الـ 21 عاما على عقد مع تشيلسي لمدة 6 مواسم حتى 2033.

وقال باليسترا عبر موقع النادي: "أنا متشوق لأبدأ مشواري، شعرت بالطاقة منذ يومي الأول مع تشيلسي، ولا أستطيع الانتظار لرؤية الجماهير وزملائي والمدرب".

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وتابع "لدينا العديد من اللاعبين الموهوبين هنا، فريق قوي تحت قيادة تشابي ألونسو، لقد تحدث معي عن طريقة اللعب المنتظرة،إنه أمر رائع وأريد أن ألعب سريعا في الدوري الإنجليزي".

وكان الظهير الأيمن قد قضى الموسم الماضي معارا من أتالانتا إلى كالياري.

باليسترا كان قريبا من الانتقال إلى إنتر قبد دخول تشيلسي في الصفقة وإتمامها لصالحه.

وشهد الموسم الماضي الظهور الدولي الأول لباليسترا مع منتخب إيطاليا.

وقضى باليسترا الموسم الماضي مع كالياري على سبيل الإعارة، حيث شارك في 37 مباراة بالدوري وسجل هدفا وصنع 4 أهداف.

تشيلسي الدوري الإنجليزي الممتاز أتالانتا ماركو باليسترا
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