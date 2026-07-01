جلوبو: إصابة باكيتا تبعده عن المتبقي من كأس العالم.. واحتمال ضعيف لعودته

تأكدت صعوبة لحاق لوكاس باكيتا نجم منتخب البرازيل بما تبقى من منافسات كأس العالم بعد تعرضه لإصابة عضلية.

لوكاس باكيتا النادي : فلامنجو البرازيل

وأثبتت الفحوصات إصابة باكيتا بتمزق من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، مع حاجة لفترة علاج تصل إلى شهر.

ووفقا لشبكة جلوبو البرازيلية، بات اللاعب خارج حسابات المنتخب في الأدوار الإقصائية المقبلة، مع احتمالية ضعيفة للغاية للحاق بالنهائي حال تأهل البرازيل.

وقرر باكيتا الاستمرار مع بعثة المنتخب في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الخضوع لبرنامج علاجي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي.

وكان اللاعب قد تعرض للإصابة خلال الشوط الأول من مباراة البرازيل ضد اليابان في هيوستن.

وأشار التقرير الطبي إلى أن مدة التعافي المبدئية تصل إلى شهر، ما يصعب مشاركته في البطولة.

وتواصل الجهاز الطبي لمنتخب البرازيل مع نادي فلامنجو لإطلاعه على حالة اللاعب، خاصة مع تواجد الفريق في معسكر خارجي.

وأكدت اللوائح عدم إمكانية استبدال أي لاعب في القائمة بعد انطلاق البطولة، ليبقى المنتخب بدون بديل لباكيتا.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف يتضمن جلسات علاجية متعددة يوميا.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة النرويج في دور الـ16 يوم الأحد.

وفي حال التأهل، سيواجه الفائز من منتخبات المكسيك أو الإكوادور أو إنجلترا أو الكونغو.

وكان باكيتا قد شارك أساسيا في أول 4 مباريات للمنتخب في البطولة.

وأتم التقرير أن فرص لحاقه حتى بالنهائي تظل ضعيفة للغاية.