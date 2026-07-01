كأس العالم - ديشامب عن مواجهة باراجواي: لا يمكن أن تترشح لثمن النهائي بالحظ

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 03:13

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب مدرب فرنسا في يورو 2024

يرى ديديه ديشامب مدرب منتخب فرنسا، أن فريقه كان بإمكانه أن يكون أكثر فاعلية أمام السويد.

وفاز منتخب فرنسا أمام السويد بنتيجة 3-0 في دور الـ 32، من كأس العالم.

وقال ديشامب في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "خضنا مباريات صعبة، كان لدينا أفضلية وكان بإمكاننا أن نكون أكثر فاعلية."

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وسدد منتخب فرنسا 25 كرة على مرمى السويد خلال المباراة، بينهم تسديدتين في القائم من كيليان مبابي، ومايكل أوليسي.

كما سجل مبابي هدفا تم إلغائه خلال أحداث الشوط الأول.

وأضاف مدرب فرنسا: "تخطينا تلك المرحلة، وسنخوض مباراة بعد 4 أيام."

ويلتقي منتخب فرنسا أمام باراجواي يوم الأحد 5 يوليو، الساعة 12 صباحا، في دور الـ 16 لكأس العالم.

وعن تلك المواجهة، قال ديشامب "تابعت منتخب باراجواي هناك هوية لهذا المنتخب وشراسة ولاعبون جيديون."

وأتم "لا يمكن أن تترشح لدور الـ16 بالحظ."

وسجل كيليان مبابي هدفين لفرنسا في شباك السويد في الدقيقتين 45، و74، فيما سجل برادلي باركولا هدفا في الدقيقة 52.

وأطاح منتخب باراجواي بألمانيا من دور الـ 32 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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