تشكيل كأس العالم - الإكوادور بدون تغييرات أمام المكسيك

الأربعاء، 01 يوليه 2026 - 03:02

كتب : FilGoal

الإكوادور أمام ألمانيا

دخل منتخب الإكوادور أمام المكسيك بدون تغييرات ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.

ويلعب منتخب المكسيك أمام الإكوادور في سابع مباريات دور الـ 32 من كأس العالم على استاد أزتيكا بالمكسيك.

وتأهل منتخب المكسيك من دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

أخبار متعلقة:
احتفالا بالتأهل للدور التالي.. الجمعة عطلة رسمية في الإكوادور كأس العالم – مدرب الإكوادور: لا نشعر بأننا في الجحيم أو الجنة.. نحن على الأرض كأس العالم - خروج الإكوادور من الحسابات.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ 32 كأس العالم -ناجلسمان: لا أستطيع لوم أي من لاعبي فريقي أمام الإكوادور

بينما نجح منتخب الإكوادور في حسم التأهل ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث في المجموعات بفضل الفوز على ألمانيا.

بينما تشكيل الإكوادور كالآتي:

حراسة المرمى: هيرنان جالينديز

الدفاع: جويل أوردونيز – ويليام باتشو – بيير هينكابي

الوسط: نيلسون أنجولو - بيدرو فيتي - آلان فرانكو - مويسيس كايسيدو - جون يوبوا

الهجوم: جونزالو بلاتا – إينر فالنسيا

ويشارك منتخب الإكوادور للمرة الخامسة في كأس العالم والثانية على التوالي.

وكانت أفضل نتائج الإكوادور هي الوصول لثمن نهائي نسخة 2006 والتي أقيمت في ألمانيا.

المكسيك كأس العالم الإكوادور
نرشح لكم
مران منتخب مصر - ظهور صلاح لأول مرة منذ إصابته أمام إيران.. وتدريبات علاجية لمنعم وفتوح كأس العالم - تأجيل بدء مباراة المكسيك ضد الإكوادور لسوء الأحوال الجوية ليندلوف: منتخب فرنسا مرشح للفوز بكأس العالم.. ومواجهتهم كانت صعبة كأس العالم - ديشامب عن مواجهة باراجواي: لا يمكن أن تترشح لثمن النهائي بالحظ كأس العالم - طريق المغرب.. تحديد مواجهة ثالثة في ثمن النهائي بعد تأهل فرنسا مبابي: لا يوجد مباريات سهلة في كأس العالم.. وديشامب عاش تجربة سيئة تشكيل كأس العالم - جاياردو وفاسكيز يقودان دفاع المكسيك.. وخيمينيز في الهجوم هداف كأس العالم.. مبابي رجل مباراة فرنسا والسويد
أخر الأخبار
خبر في الجول - شكري يتفق مع الأهلي على الرحيل.. وعرضان بينهما المصري 6 دقيقة | الدوري المصري
مران منتخب مصر - ظهور صلاح لأول مرة منذ إصابته أمام إيران.. وتدريبات علاجية لمنعم وفتوح 23 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - تأجيل بدء مباراة المكسيك ضد الإكوادور لسوء الأحوال الجوية 25 دقيقة | في المونديال
ليندلوف: منتخب فرنسا مرشح للفوز بكأس العالم.. ومواجهتهم كانت صعبة 39 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ديشامب عن مواجهة باراجواي: لا يمكن أن تترشح لثمن النهائي بالحظ 45 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - طريق المغرب.. تحديد مواجهة ثالثة في ثمن النهائي بعد تأهل فرنسا 48 دقيقة | في المونديال
مبابي: لا يوجد مباريات سهلة في كأس العالم.. وديشامب عاش تجربة سيئة 52 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - الإكوادور بدون تغييرات أمام المكسيك 56 دقيقة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532246/تشكيل-كأس-العالم-الإكوادور-بدون-تغييرات-أمام-المكسيك