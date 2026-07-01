تشكيل كأس العالم - الإكوادور بدون تغييرات أمام المكسيك

دخل منتخب الإكوادور أمام المكسيك بدون تغييرات ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس العالم.

ويلعب منتخب المكسيك أمام الإكوادور في سابع مباريات دور الـ 32 من كأس العالم على استاد أزتيكا بالمكسيك.

وتأهل منتخب المكسيك من دور المجموعات بالعلامة الكاملة.

بينما نجح منتخب الإكوادور في حسم التأهل ضمن أصحاب أفضل مركز ثالث في المجموعات بفضل الفوز على ألمانيا.

بينما تشكيل الإكوادور كالآتي:

حراسة المرمى: هيرنان جالينديز

الدفاع: جويل أوردونيز – ويليام باتشو – بيير هينكابي

الوسط: نيلسون أنجولو - بيدرو فيتي - آلان فرانكو - مويسيس كايسيدو - جون يوبوا

الهجوم: جونزالو بلاتا – إينر فالنسيا

ويشارك منتخب الإكوادور للمرة الخامسة في كأس العالم والثانية على التوالي.

وكانت أفضل نتائج الإكوادور هي الوصول لثمن نهائي نسخة 2006 والتي أقيمت في ألمانيا.