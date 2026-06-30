لامبارد يوقع عقدا جديدا مع كوفنتري سيتي

الثلاثاء، 30 يونيو 2026 - 21:41

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد - كوفنتري سيتي

أعلن نادي كوفنتري سيتي، توقيع فرانك لامبارد مدرب الفريق عقدا جديدا يمتد حتى 2029.

وقاد لامبارد فريق كوفنتري للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتل كوفنتري سيتي صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى "تشامبيون شيب" برصيد 95 نقطة.

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وتولى لامبارد صاحب الـ 48 عاما، فريق كوفنتري سيتي منذ نوفمبر 2024.

وعاد كوفنتري سيتي إلى الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 25 عاما.

وقاد لامبارد فريق كوفنتري سيتي في 82 مباراة، حقق الفوز في 45 مباراة منهم.

وقال لامبارد لموقع كوفنتري سيتي الرسمي بعد توقيع العقد الجديد: "أنا سعيد للغاية بتوقيع عقد جديد، إنه لشرف حقيقي أن أمثل هذا النادي".

وأضاف "بعد العمل الرائع الذي قام به الجميع للترقية والفوز بالبطولة، كان من المهم الاستمتاع بهذه اللحظة، وقد فعلنا ذلك بالتأكيد كمدينة."

وأكمل "مهمتنا كجهاز فني، وبالنسبة للاعبين بالطبع، هي أولاً استعادة النشاط، ثم التركيز على ما نريد تحقيقه وما نحتاج إليه للموسم المقبل. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به داخل الملعب وخارجه"

وأتم "أتطلع إلى العودة إلى اللاعبين، لرؤيتهم جميعًا والاستعداد للموسم الجديد."

لامبارد كوفنتري سيتي
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