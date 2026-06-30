خبر في الجول - الأهلي يضع شرطا لضم أكرم توفيق.. ويحسم مصير أفشة ورضا

وضع النادي الأهلي شرطا لعودة أكرم توفيق لاعب الشمال القطري لصفوفه مجددا.

وانتقل أكرم توفيق للشمال بداية الموسم المنصرم، عقب نهاية تعاقده مع الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي اشترط على أكرم توفيق إنهاء ارتباطه مع نادي الشمال القطري لضمه في صفقة انتقال حر.

ولعب أكرم توفيق 23 مباراة مع الشمال وصنع 3 أهداف، وساهم في حصول فريقه على وصافة الدوري القطري.

كما علم FilGoal.com أن الأهلي استقر على إعارة الثنائي أفشة وأحمد رضا في الموسم المقبل مجددا، لصعوبة تواجدهما ضمن صفوف الفريق.

ولعب أفشة النصف الثاني من الموسم المنصرم معارا لنادي الاتحاد السكندري.

ونجح أفشة في مهمة إبقاء الاتحاد السكندري ضمن منافسات الدوري بعد صراع شرس على الهبوط.

فيما لعب أحمد رضا معارا لصفوف نادي البنك الأهلي.