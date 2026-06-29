تشكيل كأس العالم – أونداف يقود هجوم ألمانيا.. وألميرون أساسي مع باراجواي

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 22:28

كتب : FilGoal

منتخب ألمانيا - كأس العالم

أعلن يوليان ناجيلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا تشكيل الماكينات لمواجهة باراجواي في كأس العالم.

ويلعب منتخب ألمانيا ضد باراجواي في دور الـ32 للمونديال.

ويقود دينيس أونداف هجوم ألمانيا في المباراة بجانب كاي هافرتز.

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وجاء تشكيل ألمانيا كالآتي:

المرمى: مانويل نوير

الدفاع: جوشوا كيميتش – جوناثان تاه – أنطونيو روديجير – ناثان براون

الوسط: ألكسندر بافلوفيتش – فلوريان فيرتز – ليروي ساني – فيليكس نيميتشا

الهجوم: كاي هافرتز – دينيس أونداف

بينما جاء تشكيل باراجواي كالآتي:

حراسة المرمى: أورلاندو جيل

الدفاع: جونيور ألونسو – جوزيه كانالي - جوستافو جوميز - خوان كاسيريس

الوسط: ميجيل ألميرون - أندريس كوباس – ماتياس جالارزا – داميان بوباديليا

الهجوم: خوليو إنسيسو – جابريل أفالوس

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع المتأهل من فرنسا والسويد.

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