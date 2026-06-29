تقرير: مورينيو يمهد لرحيل كامافينجا.. وليفربول يترقب

قد يفتح ريال مدريد الباب أمام رحيل لاعب الوسط الفرنسي إدواردو كامافينجا خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في إعادة تشكيل خط الوسط بما يتناسب مع أسلوبه.

وعاش كامافينجا، البالغ من العمر 23 عاما، موسما صعبا مع ريال مدريد، إذ بدأ أساسيا في 16 مباراة فقط من أصل 28 مباراة خاضها الفريق في الدوري الإسباني، كما غاب عن قائمة منتخب فرنسا المشاركة في كأس العالم 2026.

وذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة للاعب، الذي يحظى باهتمام من ليفربول ومانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة "ريال مدريد يونيفيرسال" فإن مورينيو سيبلغ كامافينجا بأنه لن يكون من العناصر الأساسية في مشروعه، وهو ما قد يمهد الطريق أمام رحيله خلال الصيف.

وأشارت التقارير أيضا إلى أن اللاعب نفسه يفكر في خوض تجربة جديدة، بعد استبعاده من قائمة منتخب فرنسا، أملا في استعادة مستواه والعودة إلى أفضل حالاته.

ويرتبط ليفربول بالاهتمام بضم الدولي الفرنسي، لكن النادي الإنجليزي يركز حاليا على تدعيم مراكز أخرى، خاصة أن خط الوسط يضم عددا كبيرا من الخيارات.

ومع ذلك، فإن رحيل أحد اللاعبين مثل كورتيس جونز أو أليكسيس ماك أليستر أو واتارو إندو قد يدفع ليفربول لإعادة النظر في التعاقد مع كامافينجا.

في المقابل، يسعى مورينيو أيضا إلى ضم الأرجنتيني إنزو فرنانديز، لاعب وسط تشيلسي، إلا أن النادي اللندني لا ينوي مناقشة أي عروض تقل عن 120 مليون جنيه إسترليني.

ولتمويل صفقة بهذا الحجم، قد يضطر ريال مدريد إلى بيع لاعب أو اثنين من أصحاب القيمة السوقية المرتفعة، ويأتي كامافينجا وأوريلين تشواميني على رأس الأسماء المرشحة للرحيل.

كما أشارت تقارير إلى أن تشواميني دخل في مشادة داخل غرفة الملابس مع فيديريكو فالفيردي خلال شهر مايو الماضي، وهو ما يزيد الغموض حول مستقبله مع النادي الملكي.