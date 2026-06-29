تشكيل كأس العالم - فينيسيوس يقود هجوم البرازيل.. وتومياسو أساسي في دفاع اليابان

أعلن كل من كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل وهاجيمي مورياسو مدرب اليابان تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي منتخب البرازيل مع اليابان على ملعب إن إر جي بدور الـ 32 من كأس العالم 2026.

ويلعب رايان بشكل أساسي في تشكيل البرازيل بجانب ماتيوس كونيا وفينيسيوس جونيور في الهجوم.

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:

الحارس: أليسون بيكر.

الدفاع: دانيلو - ماركينيوس - جابرييل ميجاليس - جولاس سانتوس.

الوسط: برونو جيماريش - كاسيميرو - لوكاس باكيتا.

الهجوم: رايان - ماتيوس كونيا - فينيسيوس جونيور.

ويلعب تاكيهيرو تومياسو ضمن ثلاثي في خط دفاع اليابان

وجاء تشكيل اليابان كالتالي:

الحارس: زيون سوزوكي.

الدفاع: تاكيهيرو تومياسو - شوجو تانيجوشي - هيروكي إتو.

الوسط: ريتسو دوان - كايشو سانو - دايشي كامادا - كيتو ناكامورا.

الهجوم: جونيا إتو - أياسي ويدا - دايزين مايدا.

وتأهل منتخب البرازيل لدور الـ 32 بعد تصدر المجموعة الثالثة، بينما تأهل منتخب اليابان في المركز الثاني بالمجموعة السادسة خلف هولندا.