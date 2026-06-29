"رحيلي تسبب في إرباك النادي".. ماريسكا يعتذر لـ تشيلسي

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 16:59

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا - تشيلسي

قدم إنزو ماريسكا اعتذاره لنادي تشيلسي، بعد رحيله عن الفريق في منتصف الموسم الماضي.

ورحل ماريسكا عن تدريب تشيلسي ديسمبر الماضي، رغم تتويجه مع البلوز بكأس العالم للأندية الصيف الماضي.

وأعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده مع إنزو ماريسكا لخلافة بيب جوارديولا في تدريب الفريق، بدءًا من الموسم المقبل.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

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وكتب ماريسكا عبر حسابه على إنستجرام: "في نهاية شهر ديسمبر 2025، اتخذتُ القرار الصعب بمغادرة تشيلسي."

وأضاف مدرب مانشستر سيتي الجديد "لقد كان قراراً نابعاً مني وحدي. وقد مهدت استقالتي من تشيلسي الطريق أمامي للانضمام إلى مانشستر سيتي، وهو نادٍ أعرفه جيداً؛ وأنا في غاية السعادة لانضمامي إليه الآن."

وتابع "أدرك تماماً أن رحيلي عن تشيلسي في منتصف الموسم قد تسبب في إرباك للنادي، وأنا أعتذر عن ذلك؛ فلم يكن ذلك ضمن نواياي أو رغباتي."

وأكمل ماريسكا "لقد حظيت بمعاملة طيبة من الجميع في تشيلسي، وحققنا معاً نجاحات كبيرة وصنعنا ذكريات سأعتز بها دائماً."

وأتم "أعرب عن امتناني للنادي والملاك والجماهير لمنحي هذه الفرصة."

وكشف تشيلسي في بيانه عن توصله لتسوية سرية مع مانشستر سيتي في ديسمبر 2025 تتضمن دفع تعويضات بعد قرار المدرب بعدم الاستمرار لرغبته الشديدة في خلافة جوارديولا.. طالع بيان تشيلسي بالضغط هنا

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