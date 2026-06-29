"ماريسكا تمسك بالرحيل لخلافة جوارديولا".. تشيلسي يكشف عن توصيله لتسوية مع مانشستر سيتي

أصدر نادي تشيلسي بيانا، للرد على إعلان مانشستر سيتي تعاقده مع إنزو مارسيكا لتدريب الفريق الموسم المقبل.

ورحل ماريسكا عن تدريب تشيلسي ديسمبر الماضي، رغم تتويجه مع البلوز بكأس العالم للأندية الصيف الماضي.

وكشف تشيلسي في بيانه عن توصله لتسوية سرية مع مانشستر سيتي في ديسمبر 2025 تتضمن دفع تعويضات بعد قرار المدرب بعدم الاستمرار لرغبته الشديدة في خلافة جوارديولا.

وجاء بيان تشيلسي كالتالي:

يُدرك نادي تشيلسي أن موسم 2025/ 26 كان مخيبًا للآمال للغاية بالنسبة للنادي وجماهيره. وكان من أبرز العوامل المساهمة في ذلك الاضطرابات الناجمة عن التغييرات التي اضطر النادي لإجرائها على منصب المدير الفني خلال فترة أعياد الميلاد. ونظرًا للتطورات الأخيرة، نرى أنه من المهم توضيح ما حدث لجماهيرنا، ولماذا غادر مدربنا السابق النادي في 1 يناير 2026.

في خريف العام الماضي، أبلغنا مدربنا السابق باحتمالية وجود فرصة له لخلافة بيب جوارديولا في نهاية الموسم. واتضح لنا حينها رغبته الشديدة في خلافة جوارديولا والتزامه التام بهذه الفرصة، رغم ارتباطه بعقد طويل الأمد لا يحق له فسخه.

في ديسمبر 2025، استقال مدربنا بشكل مفاجئ وغير متوقع. شعرنا بخيبة أمل كبيرة، إذ كنا نعتقد أن تركيزه منصبّ على نادٍ آخر وفرصة جديدة، رغم انضمامه إلى تشيلسي قبل عام واحد فقط.

لا يرغب أي نادٍ في تغيير مدربه في منتصف الموسم. مع ذلك، ونظرًا لقراره عدم الاستمرار في أداء مهامه حتى نهاية الموسم، لم يكن أمام النادي خيار سوى حماية لاعبينا وجماهيرنا وشعار النادي وقبول استقالته.

في ظل هذه الظروف، ونظرًا للاحترام المتبادل بين الناديين، تم التوصل إلى تسوية سرية مع مانشستر سيتي، تتضمن دفع تعويضات. كما تم التوصل إلى تسوية سرية أخرى مع المدرب السابق، بموجبها سيدفع تعويضات.

نتطلع بشوق إلى الموسم المقبل، فمع تشابي ألونسو، لدينا مدرب يتمتع بعقلية كروية استثنائية ونزاهة عالية. يمتلك كل المقومات لتحقيق النجاح الذي يستحقه ويتوقعه مشجعو النادي.

وأعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده مع إنزو ماريسكا لخلافة بيب جوارديولا في تدريب الفريق.

ورحل جوارديولا عن تدريب مانشستر سيتي بعد 10 سنوات حقق خلالها 20 بطولة.

المدرب الإيطالي وقع على عقود تدريب مانشستر سيتي لمدة 3 سنوات.