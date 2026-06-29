مانشستر سيتي يعلن تعيين ماريسكا كمدير فني خلفا لـ جوارديولا

أعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده مع إنزو ماريسكا لخلافة بيب جوارديولا في تدريب الفريق.

ورحل جوارديولا عن تدريب مانشستر سيتي بعد 10 سنوات حقق خلالها 20 بطولة.

المدرب الإيطالي وقع على عقود تدريب مانشستر سيتي لمدة 3 سنوات.

وأنهى سيتي التسوية المالية مع نادي تشيلسي قبل الإعلان عن ماريسكا كمدير جديد للسيتي، ليحل محل بيب جوارديولا.

ووقع ماريسكا على عقود تدريب مانشستر سيتي حتى يونيو 2029، بعدما كان الاسم الأبرز لخلافة المدرب الإسباني في تدريب سيتي

ستكون هذه الولاية الثالثة لإنزو ماريسكا في النادي، إذ يعود وهو يمتلك خبرة واسعة وسجلًا حافلًا بالنجاحات على أعلى المستويات.

فقد عمل كمساعد لجوارديولا من قبل.

وقال ماريسكا: "أعرف مانشستر سيتي جيدًا، والحصول على فرصة لتدريب هذا الفريق يُعد فرصة رائعة بالنسبة لي".

وحقق جوارديولا خلال الموسم المنصرم بطولتي كأس الرابطة الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي قبل أن يعلن رحيله عن تدريب مانشستر سيتي.

وأصبح جوارديولا أكثر مدرب تحقيقا للألقاب في تاريخ النادي الإنجليزي.

ورحل ماريسكا عن تشيلسي بالتراضي مطلع يناير الماضي.

وكان ماريسكا مساعدا لبيب جوارديولا في مانشستر سيتي لأكثر من موسم.

وخاض تشيلسي تحت قيادة ماريسكا 92 مباراة وفاز في 55 وتعادل في 16 وخسر 21.

وأحرز فريقه 191 هدفا بينما استقبلت شباكه 98 هدفا.

وتمكن تشيلسي من التتويج ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية الماضية بقيادة ماريسكا.