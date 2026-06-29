لينكر منتقدا منتخب ألمانيا: تعيشون على أمجاد الماضي.. وفرنسا ستتأهل بسهولة

هاجم النجم الإنجليزي جاري لينكر، منتخب ألمانيا المشارك في كأس العالم 2026.

وتجاوز منتخب ألمانيا دور المجموعات بعد احتلاله صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط.

وفاز منتخب ألمانيا أمام كوراساو 7-1، وأمام كوت ديفوار 2-1، قبل الخسارة أمام الإكوادور في الجولة الأخيرة 2-1.

وقال لينكر في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: "أعتقد أن هذا أحد أضعف المنتخبات الألمانية التي رأيتها على الإطلاق."

وتابع "ألمانيا تعيش على أمجاد الماضي. تذكروا أنها لم تتجاوز حتى دور المجموعات في آخر نسختين من كأس العالم."

وودع منتخب ألمانيا نسخة 2022 من دور المجموعة بعد حلوله ثالثا في مجموعة ضمت اليابان وإسبانيا وكوستاريكا، ورابعا في المجموعة السادسة بمونديال 2018 في المجموعة التي ضمت السويد، والمكسيك، وكوريا الجنبوية.

وأتم لينكر حديثه للصحيفة الفرنسية عن إمكانية مواجهة فرنسا وألمانيا في دور الـ 16: "بإمكان فرنسا التأهل بسهولة إلى ربع النهائي، أعتقد أنكم تستطيعون النوم بسلام."

ويلتقي منتخب ألمانيا أمام باراجواي 11:30 مساء اليوم الإثنين، فيما يواجه منتخب فرنسا نظيره السويدي الساعة 12 صباح يوم الأربعاء.

ويلتقي منتخبا فرنسا وألمانيا في دور الـ 16 حال عبورهما تلك المرحلة.

تأتي تلك التصريحات لأحد أبرز نجوم الكرة الإنجليزية المشهور بمقولته بعد فوز ألمانيا بكأس العالم 1990: "كرة القدم لعبة بسيطة، 22 رجلاً يطاردون الكرة لمدة 90 دقيقة، وفي النهاية، يفوز الألمان دائماً".

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