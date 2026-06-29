لينكر منتقدا منتخب ألمانيا: تعيشون على أمجاد الماضي.. وفرنسا ستتأهل بسهولة

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 11:45

كتب : FilGoal

جاري لينكر

هاجم النجم الإنجليزي جاري لينكر، منتخب ألمانيا المشارك في كأس العالم 2026.

وتجاوز منتخب ألمانيا دور المجموعات بعد احتلاله صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط.

وفاز منتخب ألمانيا أمام كوراساو 7-1، وأمام كوت ديفوار 2-1، قبل الخسارة أمام الإكوادور في الجولة الأخيرة 2-1.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - نيلسون أنجولو رجل مباراة الإكوادور ضد ألمانيا كأس العالم - غياب مدافع ألمانيا حتى نهاية البطولة كأس العالم - مخاوف من غياب مدافع ألمانيا حتى نهاية البطولة

وقال لينكر في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: "أعتقد أن هذا أحد أضعف المنتخبات الألمانية التي رأيتها على الإطلاق."

وتابع "ألمانيا تعيش على أمجاد الماضي. تذكروا أنها لم تتجاوز حتى دور المجموعات في آخر نسختين من كأس العالم."

وودع منتخب ألمانيا نسخة 2022 من دور المجموعة بعد حلوله ثالثا في مجموعة ضمت اليابان وإسبانيا وكوستاريكا، ورابعا في المجموعة السادسة بمونديال 2018 في المجموعة التي ضمت السويد، والمكسيك، وكوريا الجنبوية.

وأتم لينكر حديثه للصحيفة الفرنسية عن إمكانية مواجهة فرنسا وألمانيا في دور الـ 16: "بإمكان فرنسا التأهل بسهولة إلى ربع النهائي، أعتقد أنكم تستطيعون النوم بسلام."

ويلتقي منتخب ألمانيا أمام باراجواي 11:30 مساء اليوم الإثنين، فيما يواجه منتخب فرنسا نظيره السويدي الساعة 12 صباح يوم الأربعاء.

ويلتقي منتخبا فرنسا وألمانيا في دور الـ 16 حال عبورهما تلك المرحلة.

تأتي تلك التصريحات لأحد أبرز نجوم الكرة الإنجليزية المشهور بمقولته بعد فوز ألمانيا بكأس العالم 1990: "كرة القدم لعبة بسيطة، 22 رجلاً يطاردون الكرة لمدة 90 دقيقة، وفي النهاية، يفوز الألمان دائماً".

توقع طريق بطل كأس العالم من دور الـ32 إلى الفوز باللقب

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

جاري لينكر منتخب ألمانيا كأس العالم
نرشح لكم
استقالة ميروسلاف كوبيك من تدريب منتخب تشيكيا بعد الإخفاق في كأس العالم مباشر كأس العالم - البرازيل ضد اليابان تشكيل كأس العالم - فينيسيوس يقود هجوم البرازيل.. وتومياسو أساسي في دفاع اليابان كأس العالم - مدرب المغرب: أشعر بالحنين في المكسيك.. ولست قلقا كأس العالم - منتخب بلجيكا يستعيد مدافعه قبل مواجهة السنغال الظاهرة رونالدو: مبابي يذكرني بنفسي في أوج عطائي كأس العالم - ناجلسمان: لست مطالبا بإثبات نفسي.. والتوقعات في ألمانيا تتجه دائما للفوز كأس العالم - حمدي فتحي وحسام عبد المجيد يشاركان في مران منتخب مصر استعدادا لأستراليا
أخر الأخبار
استقالة ميروسلاف كوبيك من تدريب منتخب تشيكيا بعد الإخفاق في كأس العالم 6 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - البرازيل ضد اليابان 6 دقيقة | في المونديال
بوجلبان: أبلغت الأهلي بالاعتذار عن عدم العمل في لجنة الكشافين 25 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل كأس العالم - فينيسيوس يقود هجوم البرازيل.. وتومياسو أساسي في دفاع اليابان ساعة | في المونديال
خبر في الجول - روقا يعود لـ طلائع الجيش ساعة | الدوري المصري
لاعب الكيان الصهيوني: أخوماش رفض مصافحتي في فياريال.. وكنت قريبا من الاكتئاب ساعة | الدوري الإسباني
حوار مطول - ماريسكا يكشف تأثير ليبي وأنشيلوتي وبيليجريني في مسيرته 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
في وجود الإسماعيلي.. اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة دوري المحترفين 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532121/لينكر-منتقدا-منتخب-ألمانيا-تعيشون-على-أمجاد-الماضي-وفرنسا-ستتأهل-بسهولة