كأس العالم - بروس: لا أستطيع القول ما إذا كنت سأعتزل أم سأرحل عن جنوب إفريقيا

الإثنين، 29 يونيو 2026 - 01:47

كتب : FilGoal

هوجو بروس - جنوب إفريقيا

لم يحسم هوجو بروس المدير الفني لـ منتخب جنوب إفريقيا مستقبله سواء بالاعتزال أو الرحيل عن تدريب الأولاد.

وانتهى مشوار منتخب جنوب إفريقيا بالخسارة من كندا بهدف دون رد في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وقال هوجو بروس بعد المباراة: "ما زلت أشعر بالفخر كما كنت قبل يومين أو 3. أعتقد أننا قدمنا ​​أداءً جيدًا في كأس العالم، ولكن اليوم، عندما نواجه فريقًا كهذا، يتمتع بالقوة والسرعة، نجد أنفسنا متأخرين. هذا درسٌ علينا تعلمه. ولذلك كان من المهم لهذا الفريق أن نكون هنا".

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وعن مستقبله التدريبي أجاب: "سنتخذ القرار خلال الأيام القليلة المقبلة. لكنها كانت بطولة رائعة. لن يكون قرارًا سهلاً. لا أستطيع أن أقول الآن ما إذا كنت سأعتزل أم سأرحل".

وردا على هل تشارك جنوب إفريقيا بشكل منتظم في كأس العالم لاحقا أجاب: "بالنسبة لنا، هذا أمر لا بد منه، وأنا متأكد من أن هذا الفريق سيكون أقوى من ذي قبل خلال الأشهر القليلة المقبلة، لأننا لعبنا اليوم ضد فريق متقدم علينا في المستوى. قدمنا ​​مباراة جيدة، ولكن كان بإمكاننا تقديم المزيد".

وبات بروس أكبر مدرب سنا يقود مباراة في مرحلة إقصائية من كأس العالم عبر تاريخه بعمر 74 عاما.

المدرب البلجيكي قاد جنوب إفريقيا منذ مايو 2021 في 78 مباراة فاز في 36 منها.

كما قاد الأولاد لتحقيق المركز الثالث في كأس أمم إفريقيا 2023، والعودة لكأس العالم بعد غياب 16 عاما.

بالإضافة لتخطي دور المجموعات لأول مرة في مشوار جنوب إفريقيا بكأس العالم.

وأصبح منتخب كندا أول مستضيف لكأس العالم يلعب خارج أرضه بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته خلف سويسرا.

ولأول مرة تصل كندا إلى دور الـ 16 من كأس العالم إذ توقف مشوارها من قبل عند عقبة دور المجموعات.

وأصبح منتخب كندا أول فريق يخوض أول مباراة إقصائية له في كأس العالم ويحقق الفوز بهدف في الوقت بدلا من الضائع.

واستضاف ملعب سوفي ستيديوم في لوس أنجلوس اللقاء الذي أداره البرتغالي جواو بيينيرو تحكيميا.

وسيلتقي منتخب كندا مع الفائز من مباراة هولندا ضد المغرب يوم السبت المقبل 4 يوليو في الثامنة مساءً بأولى مباريات دور الـ 16.

كأس العالم جنوب إفريقيا هوجو بروس
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