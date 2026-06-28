تقرير: بسبب مانشستر سيتي.. أستون فيلا يرفع سعر بيع روجرز

تلقى أرسنال دفعة جديدة في سعيه للتعاقد مع مورجان روجرز، بعدما كشفت تقارير صحفية أن أستون فيلا مستعد لبيع اللاعب حال تحقيق أرباح تقترب من 80 مليون جنيه إسترليني، مع بدء النادي بالفعل في البحث عن بديل له.

ويسعى أرسنال لتعزيز صفوفه الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعدما سجل الفريق 71 هدفا فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وهو ما دفع المدرب ميكيل أرتيتا للبحث عن خيارات هجومية جديدة.

ويعد روجرز أحد أبرز الأسماء الموجودة على رادار أرسنال، رغم أن تقارير سابقة أشارت إلى أن أستون فيلا يطلب ما يقارب 100 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيله.

وبحسب موقع "فوتبول إنسايدر"، فإن إدارة أستون فيلا بدأت بالفعل التخطيط لمرحلة ما بعد روجرز، تحسبا لرحيله هذا الصيف، بشرط الحصول على عائد يضمن للنادي تحقيق ربح لا يقل عن 80 مليون جنيه إسترليني، بعدما ضمه من ميدلسبره مقابل 15 مليون جنيه إسترليني في صيف 2024.

وأشار التقرير إلى أن اقتراب مانشستر سيتي من التعاقد مع إليوت أندرسون من نوتنجهام فورست مقابل أكثر من 115 مليون جنيه إسترليني، مع وجود تقارير أخرى تتحدث عن إمكانية وصول قيمة الصفقة إلى 130 مليون جنيه، قد يسهم في رفع أسعار اللاعبين داخل السوق الإنجليزية.

ويرى مسؤولو أستون فيلا أن هذه التطورات تمنحهم مبررا للمطالبة بمبلغ لا يقل عن 100 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن روجرز.

ورغم الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب الإنجليزي، فإن انضمامه إلى أرسنال بهذا الرقم سيضعه تحت ضغوط كبيرة، خاصة أنه يفضل اللعب في مركز صانع الألعاب، بينما يمتلك الفريق بالفعل إيبيريتشي إيزي ومارتن أوديجارد في هذا المركز.

ويمكن لروجرز أيضا اللعب على الجناح الأيسر، لكن مشاركته في هذا المركز قد تجعل من الصعب عليه تبرير قيمته المالية الضخمة.

وفي المقابل، تشير التقارير إلى أن أرسنال يواصل دراسة خيارات هجومية أخرى، من بينها برادلي باركولا جناح باريس سان جيرمان، الذي يتميز بسرعته وقدرته على اختراق الدفاعات، إلى جانب اهتمام النادي بضم لاعب وسط مبدع مثل برونو جيمارايش، لما يمتلكه من جودة كبيرة في صناعة اللعب والتمريرات الحاسمة.