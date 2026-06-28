بورنموث ينافس أرسنال على موهبة باريس سان جيرمان

دخل بورنموث سباق التعاقد مع المدافع الفرنسي الشاب إيمانويل مبيمبا، الذي يحظى أيضا باهتمام أرسنال، بعد اقتراب رحيله عن باريس سان جيرمان مع نهاية عقده بنهاية الشهر الجاري.

وقضى مبيمبا، البالغ من العمر 18 عاما، السنوات الثلاث الماضية داخل أكاديمية باريس سان جيرمان، حيث لعب لفريقي تحت 17 عاما وتحت 19 عاما، لكنه لم يحصل على فرصة الظهور مع الفريق الأول.

كما مثل اللاعب منتخبات فرنسا للفئات السنية، وشارك في أربع مباريات خلال كأس العالم تحت 17 عاما في العام الماضي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بدأ بورنموث محادثاته الأولية من أجل ضم اللاعب، لينضم إلى أرسنال في سباق التعاقد مع الظهير الأيسر، الذي يستطيع أيضا اللعب في مركز قلب الدفاع.

ورغم انتهاء عقد مبيمبا، فإن بورنموث سيكون مطالبا بدفع مقابل مادي إلى باريس سان جيرمان نظير حقوق تدريب اللاعب، في حال نجح في حسم الصفقة.

ووضع النادي الإنجليزي خطة لتطوير اللاعب، تقضي بإعارته مباشرة إلى نادي لوريان الفرنسي، الشقيق لبورنموث، بدلا من ضمه إلى الفريق الأول في الموسم الأول للمدرب ماركو روزه.

وفي المقابل، يعتزم أرسنال أيضا إعارة اللاعب حال التعاقد معه، لكنه قد يواجه صعوبة في إقناع مبيمبا، رغم إعجابه بالمشروع الذي عرضه النادي اللندني.

وتتمثل أفضلية بورنموث في قدرته على ضمان مشاركة اللاعب بشكل منتظم مع لوريان، مستفيدا من نظام ملكية الأندية المتعددة.

وأنهى لوريان الموسم الماضي في وسط جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وهو ما يمنح مبيمبا فرصة لاكتساب الخبرات والتطور من خلال المشاركة المستمرة في إحدى الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.