مانشستر يونايتد يعلن إصابة أوجارتي بقطع في الرباط الصليبي

الأحد، 28 يونيو 2026 - 19:57

كتب : FilGoal

إصابة مانويل أوجارتي

مانشستر يونايتد مانويل أوجارتي أورجواي
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