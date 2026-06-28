مانشستر يونايتد يعلن إصابة أوجارتي بقطع في الرباط الصليبي
الأحد، 28 يونيو 2026 - 19:57
كتب : FilGoal
نرشح لكم
كأس العالم - فيفا يعوض مانشستر يونايتد ماديا بسبب إصابة أوجارتي سكاي سبورت: تشيلسي يتفق مع تشاكا ويتواصل مع سندرلاند لحسم الصفقة جلوبو: أرسنال يجهز عرضا جديدا لضم جيماريش حوار مع الاستثنائي.. مورينيو يكشف كواليس إقالته من توتنام.. ويحكي موقفا أنهى علاقته بلاعب الأولى بعد بيب.. مانشستر سيتي يتمم اتفاقه لضم إليوت أندرسون تقرير: توتنام يرغب في ضم مرموش.. وقرار من النادي بعد رأي دي زيربي تقرير: أونانا يقترب من تمديد إعارته مع طرابزون سبور التركي أرسنال يفعل بند شراء هينكابي من ليفركوزن