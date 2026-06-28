مانشستر يونايتد يعلن إصابة أوجارتي بقطع في الرباط الصليبي

سكاي سبورت: تشيلسي يتفق مع تشاكا ويتواصل مع سندرلاند لحسم الصفقة

حوار مع الاستثنائي.. مورينيو يكشف كواليس إقالته من توتنام.. ويحكي موقفا أنهى علاقته بلاعب