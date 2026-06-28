كأس العالم - هوجو بروس ردا على الانتقادات: لا أستمع أبدا لمن يظنون أنفسهم مهمين

دافع هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا عن أداء فريقه في كأس العالم 2026 قبل مواجهة كندا في دور الـ 32.

ويستعد الأولاد لبدء مشوار دور الـ 32 بلقاء كندا على ملعب لوس أنجلوس اليوم الأحد في العاشرة مساءً.

وقال بروس خلال المؤتمر الصحفي: "تعرضت للكثير من الانتقادات من المدربين واللاعبين الحاليين والسابقين، وبعض المشجعين. يجب أن يعلموا أنني أعمل بأسلوبي الخاص".

وأضاف "لا أقرأ ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. لا أستمع أبدا لمن يظنون أنفسهم مهمين. من الأفضل لهم أن يصمتوا".

وأتم "اقترح أحدهم إقامة تمثالا لتكريمي. فقلت لهم: اصنعوه من الخشب حتى يحترق سريعًا عندما نخسر".

وبدأ منتخب جنوب إفريقيا البطولة بالخسارة من المكسيك في افتتاح نسخة 2026 بنتيجة 2-0.

ثم أدرك التعادل متأخرا أمام التشيك في الجولة الثانية 1-1، وخطف فوزا قاتلا أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0 في ختام دور المجموعات.

يذكر أن الفائز من تلك المباراة سيواجه الفائز من لقاء المغرب وهولندا في دور الـ 16.

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