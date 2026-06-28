كأس العالم - السلامي: ظهرنا بصورة مشرفة لكننا دفعنا ثمن الأخطاء

الأحد، 28 يونيو 2026 - 08:07

كتب : FilGoal

جمال سلامي - الأردن

شدد المغربي جمال السلامي مدرب الأردن على أن فريقه ظهر بصورة مشرفة رغم خسارة مبارياته الثلاثة في كأس العالم.

وفازت الأرجنتين على الأردن 3-1 ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة العاشرة.

وقال جمال السلامي مدرب الأردن عبر بي إن سبورتس: "ارتكبنا أخطاء ضد منتخب مثل الأرجنتين ودفعنا الثمن. لاعبو الأردن قدموا مباراة بمستوى يشرف وسعيد جدا ويشرف لكن الفوارق كبيرة".

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وأضاف "تلقينا أهداف من كرات ثابتة وهذا ما أغضبني، لكنها تجربة أولى في كأس العالم وعلينا أن نشيد باللاعبين وبالعطاء والمستوى الذي قدموه".

وأتم تصريحاته "عشت لحظات سعيدة للغاية مع منتخب الأردن. لدي عقد وأنا فخور بهذه التجربة ولكل حادث حديث".

بهذه النتيجة حصدت الأرجنتين العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وتأهلت في الصدارة، ثم النمسا في المركز الثاني برصيد 4.

وجاءت الجزائر في المركز الثالث بنفس الرصيد لكن النمسا تفوقت بفارق الأهداف، فيما ودع الأردن المسابقة بصفر من النقاط.

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