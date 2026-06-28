وفازت الأرجنتين على الأردن 3-1 ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة العاشرة.

سجل للأرجنتين: جيوفاني لو سيلسو، ولاوتارو مارتينيز، وليونيل ميسي.

فيما أحرز موسى التعمري هدف منتخب الأردن الوحيد بالمباراة.

لو سيلسو، ومارتينيز سجلا للمرة الأولى مع الأرجنتين في كأس العالم. (طالع التفاصيل)

ميسي أصبح أول في تاريخ كأس العالم يسجل في 7 مباريات متتالية.

كما عزز صدارته لترتيب هدافي النسخة الحالية بواقع 6 أهداف.

في المقابل دون موسى التعمري اسمه في تاريخ منتخب الأردن وسجل في المشاركة التاريخية الأولى لمنتخب بلاده.

بهذه النتيجة حصدت الأرجنتين العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وتأهلت في الصدارة، ثم النمسا في المركز الثاني برصيد 4.

وجاءت الجزائر في المركز الثالث بنفس الرصيد لكن النمسا تفوقت بفارق الأهداف، فيما ودع الأردن المسابقة بصفر من النقاط.

حيّوا النشامى

لم ينجح منتخب الأردن في الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأرجنتين، وخسر مبارياته الثلاثة بدور المجموعات، في نتائج قد تبدو للوهلة الأولى فشلا ذريعا.

لكن المنتخب الأردني الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بكأس العالم، كان ندا لحامل لقب كأس العالم واستطاع التسجيل في شباكه، وكان قريبا من تسجيل التعادل لولا مشاركة الأسطورة ليونيل ميسي وتسجيله الهدف الثالث الذي قتل المباراة.

وبشكل عام منتخب الأردن ظهر بشكل طيب خلال المباريات الثلاثة، ولولا الأخطاء الفردية الناتجة عن قلة الخبرة وهذا ما اكتسبها "النشامى" من هذا المشاركة لكان منافسا شرسا على إحدى بطاقات التأهل لدور الـ32، خاصة مع الغيابات التي ضربت صفوف خطه الهجومي قبل البطولة مثل يزن النعيمات، وإبراهيم صبرة.

التسجيل في شباك النمسا، ثم التقدم على منتخب عريق بحجم الجزائر في معظم فترات المباراة، ثم التسجيل أمام حامل اللقب وهو الهدف الوحيد الذي استقبلته الشباك الأرجنتينية بكأس العالم، 3 أهداف في مشاركة أولى تعني أننا أمام منتخب عربي واعد يستحق التحية.

قد تكون النتيجة ذهبت إلى الأرجنتين، لكن ما قدمه الأردنيون أكد أن "النشامى" أي الشجعان اسم على مسمى، وأن منتخب الأردن يملك الشجاعة والطموح لترك بصمته في أكبر محفل كروي في العالم لذا "حيّوا النشامى".





























التشكيل

تواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء منتخب بلاده في مواجهة الأردن.

واعتمد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتيني على الثنائي جوليان ألفاريز، ولاوتارو مارتينيز في قيادة هجوم فريقه أمام الأردن.

في المقابل اعتمد جمال السلامي مدرب الأردن، على عودة الفاخوري لاعب بيراميدز في قيادة الهجوم إلى جانب موسى التعمري وعلي علوان.

وصف المباراة

بدأ منتخب الأرجنتين المباراة بضغط هجومي كبير واستحوذ على الكرة منذ الدقائق الأولى، وكاد نيكولاس أوتاميندي أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 13، لكن رأسيته مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 19، نجح جيوفاني لو سيلسو في منح التقدم للتانجو بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة سكنت الزاوية العليا لمرمى يزيد أبو ليلى، لتتقدم الأرجنتين بهدف دون رد.

وواصل المنتخب الأرجنتيني ضغطه بعد الهدف، حيث ارتطمت تسديدة لاوتارو مارتينيز بالعارضة في الدقيقة 28، قبل أن يتدخل حكم الفيديو ويحتسب ركلة جزاء للأرجنتين في الدقيقة 30 بعد عرقلة ماركوس سينيسي داخل منطقة الجزاء.

وتقدم لاوتارو مارتينيز لتنفيذ ركلة الجزاء في الدقيقة 31، ونجح في تسجيل الهدف الثاني بعدما سدد الكرة بقوة في الزاوية اليسرى، لينهي منتخب الأرجنتين الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني نجح التعمري في تقليص الفارق بالدقيقة 55 بعدما استغل تمريرة متقنة من إحسان حداد وسدد كرة أرضية في الشباك.

وفي الدقيقة 60، شهدت المباراة اللحظة المنتظرة بنزول الأسطورة ليونيل ميسي بدلًا من لاوتارو مارتينيز، كما دفع ليونيل سكالوني بكل من أليكسيس ماك أليستر وتياجو ألمادا من أجل الحفاظ على التفوق.

وكاد لاوتارو أن يضيف هدفًا ثالثًا للأرجنتين قبل استبداله بعدما سدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 53، بينما أضاع موسى التعمري فرصة إدراك الهدف الثاني للأردن بعدما سدد فوق المرمى في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 80، وضع ليونيل ميسي بصمته في المباراة بعدما نفذ ركلة حرة مباشرة ببراعة، حيث سدد الكرة أرضية في الزاوية اليسرى لمرمى يزيد أبو ليلى، مسجلًا الهدف الثالث للأرجنتين ومعززًا تقدم حامل اللقب بنتيجة 3-1.

وبعد الهدف، واصل المنتخب الأرجنتيني ضغطه الهجومي، إذ أهدر تياجو ألمادا فرصة إضافة الهدف الرابع في الدقائق الأخيرة من المباراة.